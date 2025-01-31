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31 січня 2025, 14:00

Наступний мем-коїн із 1000x? Інвестори DOGE & SHIB вважають, що ЦЕЙ токен — найкращий на 2025 рік

Новий мем-коїн може стати головною криптовалютою, за якою варто слідкувати. Інвестори, які підтримували Dogecoin і Shiba Inu, впевнені, що знайшли кращий токен для 2025 року. У цій статті ми розглянемо хайп навколо цього перспективного криптоактиву, з’ясуємо, чому він привернув увагу досвідчених ентузіастів і які у нього шанси на значний ріст.

Новий мем-коїн може стати головною криптовалютою, за якою варто слідкувати.

Інавгурація Трампа викликала криптохаос: Мем-коїн $XYZ готовий до зростання на 99 900%!

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Інавгурація Дональда Трампа спричинила масштабні зміни на крипторинку, створюючи ідеальні умови для безпрецедентного «бичачого» тренду. Поки великі криптовалюти буксують із скромними двозначними відсотками зростання, мем-коїни захоплюють сцену.

🚀 4 500% зростання PNUT? 6 000% вибух FRED? Це вже минуле, поховане в попелі короткотривалого хайпу. Ці коїни не витримали тиску продажів, залишивши інвесторів у FOMO з розбитими мріями.

Але криптовалютний ринок не прощає слабкості — з’явився новий гігант, готовий поставити нові рекорди прибутковості та зрости на 99 900%!

Обирайте сторону XYZ — беззаперечного чемпіона серед мем-коїнів!

$XYZ виходить на ринг, щоб знищити легенд мем-коїнів

Познайомтеся з $XYZ — першим у світі спортивним мем-коїном для справжніх криптоентузіастів, які прагнуть 1000-кратного прибутку. Цей токен створений для тих, хто живе духом змагань.

🔥 Трамп повертається до влади — і крипторинок вибухає!
🔥 Конкуренція стає жорсткішою — виживуть лише найсильніші!

Настає нова ера криптовалют для тих, хто має сталеві нерви, — людей, як Джо Роган і Дейна Вайт, які підтримують команду Трампа. Для таких справжніх бізнесменів старі «м'які» мем-коїни більше не мають значення — настав час брутальних токенів.

XYZ — втілення спортивного духу та готовий претендент на домінування. Він розгромить конкурентів і злетить у космос на місії Ілона Маска. XYZ рухається до вершини, щоб стати символом успіху для тих, хто живе спортом і криптою.

$XYZ вже приносить прибуток, ще не вийшовши на ринок!

🔥 Пресейл $XYZ уже стартував, надаючи можливість купити токен за спеціальною ціною до лістингу.

💰 Стартова ціна: $0.0001
📈 Поточна ціна: $0.002
🚀 Зростання за кілька місяців: +2000%!

📍 Наступний етап: $0.0025 (+25% зростання)
🏆 Фінальна мета: $0.1

Від моменту запуску до генерації токенів $XYZ націлений на зростання у 99 900%!

❗ Якщо ви не в грі — значить, ви поза нею!
⚡ Пресейл XYZ вже проходить із шаленою швидкістю чемпіона!

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Dogecoin у грі: Чи готовий мем-коїн до нового злету?

Dogecoin був створений у 2013 році як жарт. Його розробниками стали Біллі Маркус і Джексон Палмер, які використали породу собак Сіба-Іну як логотип, що було популярним інтернет-мемом. На відміну від Bitcoin, у якого обмежена кількість монет, Dogecoin не має верхньої межі. Щохвилини видобувається 10 000 нових монет.

Спочатку Dogecoin був розвагою, але в 2021 році його ціна злетіла. Він увійшов у топ-10 криптовалют, досягнувши ринкової капіталізації $50 мільярдів.

💡 Основні фактори успіху DOGE:

  • Ажіотаж у соціальних мережах

  • Підтримка Ілона Маска

  • Проста технологія, низькі комісії

Майбутнє Dogecoin не визначене, але його історія доводить силу спільноти та вірусного контенту у світі фінансів.

Shiba Inu: Мем-коїн на Ethereum, який захоплює ринок

Shiba Inu (SHIB) був натхненний Dogecoin і запущений у серпні 2020 року анонімним розробником Рьоші. Він працює на блокчейні Ethereum, що робить його функціональнішим, ніж Dogecoin.

💡 Ключові моменти SHIB:

  • Віталік Бутерін отримав 50% емісії і спалив 40%

  • Запущена децентралізована біржа ShibaSwap

  • Готується NFT-платформа та система голосування

SHIB поєднує мем-культуру та реальні технології, що робить його більш корисним, ніж звичайні мем-коїни.

📈 Інвестори шукають токени з реальною цінністю, і SHIB виділяється на фоні конкурентів!

Висновок

Хоча DOGE і SHIB залишаються популярними, XYZVerse (XYZ) виходить на перше місце у 2025 році. Він поєднує спорт і меми, створюючи унікальний альткоїн із величезним потенціалом зростання та потужною підтримкою спільноти.

📢 Цільове зростання: 20 000%!
🔥 Найкращий мем-коїн для 2025 року!

🔗 Дізнайтеся більше про XYZVerse (XYZ) тут

Джерело: Мінфін
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