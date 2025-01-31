НБУ оцінив вплив ринкових тарифів на інфляцію: потенційне зростання на 4,7%

Національний банк України (НБУ) провів аналіз потенційного впливу приведення тарифів для населення до ринкового рівня. За його оцінками, це могло б призвести до додаткового зростання інфляції на 4,7%. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень 2025 року.

Чому це важливо?

У четвертому кварталі 2024 року споживча інфляція в Україні стрімко зростала, досягнувши 12,0% у грудні. Якби тарифи на комунальні послуги були приведені до ринкового рівня, інфляція могла б зрости до 16,7%. Однак цього вдалося уникнути завдяки мораторію на підвищення тарифів на послуги ЖКГ, зокрема на природний газ, опалення та гарячу воду.

Світові ціни на газ і внутрішні тарифи

НБУ наголосив, що світові ціни на газ залишаються значно вищими за ті, що використовуються для розрахунку тарифів для українців. Це створює значний розрив між реальною вартістю ресурсів і тим, що платять споживачі.

Прогноз інфляції на 2025 рік

За оцінками НБУ, інфляція в Україні досягне піку у другому кварталі 2025 року, сягнувши 15% у річному вимірі. Однак з середини року почнеться її поступове зниження, і до кінця 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%.