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31 січня 2025, 10:04

Місія МВФ повернеться до Києва наприкінці лютого

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) для сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) відбудеться наприкінці лютого. Про це заявила постійна представниця Фонду в Україні Прішила Тофано під час презентації моніторингу виконання умов програми МВФ та Плану України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) для сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) відбудеться наприкінці лютого.
Фото: finclub.net

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«Обговоримо нові умови, ключові пріоритети для процесу єдиного проєктного pipeline в рамках бюджетної декларації на 2026−2028 роки, а також річного бюджету на наступний рік», — поділилась вона планами місії в Києві.

Тофано зазначила, що під час наступної місії Фонд також планує здійснити оцінку плану дій щодо реформи управління державними інвестиціями.

«І ми розглянемо прогрес у виконанні плану дій щодо зміцнення середньострокових бюджетних рамок», — акцентувала вона.

За словами представниці, МВФ розглядає реформу управління держінвестиціями у взаємозв'язку з іншими тісно пов'язаними сферами.

«Наприклад, капітальне бюджетування, середньострокове бюджетне планування, враховуючи, що великі інвестиційні проєкти відбуватимуться протягом декількох років. Але також реформа ринків капіталу, оскільки ринки капіталу повинні бути готові фінансувати складні проєкти як на центральному, так і на місцевому рівнях», — пояснила Тофано.

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У випадку успішного проходження Україною 7-го перегляду програми EFF до бюджету надійде $917,54 млн.

Україна порушила виконання двох структурних маяків

Під час презентації відзначалося, що Україна порушила виконання двох структурних маяків — прийняття до кінця 2024 року Верховною Радою законів про скасування так званих «поправок Лозового» і про створення Вищого адміністративного суду натомість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва.

Уряд України зареєстрував у парламенті відповідні законопроєкти № 12367 і № 12368 лише в кінці грудня, вони досі не прийняті навіть за основу.

У Меморандумі зазначено, що один із законопроєктів передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, які дадуть змогу Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу, а також раціоналізацію наслідків спливу строків досудового розслідування (зокрема у справах про корупцію), що нівелює дію норм «правок Лозового».

Другий передбачає ухвалення закону про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (Кабміну, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність і доброчесність.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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