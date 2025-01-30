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30 січня 2025, 16:48

Київрада виділяє 5 мільярдів на оборону та збільшить виплати мобілізованим киянам

Київська міська рада планує під час сьогоднішнього засідання, 30 січня, внести зміни до бюджету столиці та виділити понад 5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Київська міська рада планує під час сьогоднішнього засідання, 30 січня, внести зміни до бюджету столиці та виділити понад 5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки.
Фото: kyivcity.gov.ua

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«Сьогодні Київрада має ухвалити перші зміни до бюджету міста на 2025 рік. І виділити понад 5 мільярдів гривень на підтримку сил та оборони та безпеки», — зазначив він.

Із загальної суми буде спрямовано:

  • 4,9 млрд грн — на програму «Захисник Києва»,
  • понад 93 млн грн — на соціальний захист ветеранів та ветеранок,
  • 10 млн — на субвенцію від столиці до Державного бюджету України для забезпечення заходів з оборони.

Збільшення виплат мобілізованим

Також сьогодні Київрада має ухвалити рішення про збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян — із 30 000 до 50 000 грн. А також щомісячної фінансової допомоги, яку виплачує місто молодшому медичному персоналу, — із 2 000 до 3 000 грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
30 січня 2025, 17:34
#
За три квартали 2024 року 262 українські громади перерахували до державного бюджету у вигляді субвенції на підтримку Сил оборони понад 8,5 млрд грн. В тому числі Київ сплатив майже 4,4 млрд грн — більше, ніж усі інші громади, які надали відомості. Про це йдеться у дослідженні Центру розвитку інновацій та ГО «Голка». «Якщо проаналізувати суми, що їх громади повернули з місцевого бюджету у вигляді субвенцій на підтримку сил оборони саме до державного бюджету для подальшого розподілу, то рейтинг очолює Київ. Зі столичного бюджету до державного, згідно з планами міста, мало надійти за минулий рік понад 4,4 млрд грн», — йдеться у дослідженні. Згідно з інфографікою, за I-III квартали 2024 року держбюджет отримав від 262 громад 8 млрд 572 млн грн. В тому числі від столиці - 4 млрд 435 млн, а від усіх інших — 4 млрд 137 млн грн. Тобто Київ передав до держбюджету більше, ніж усі інші громади, що надали відомості. Загалом з січня по вересень 2024 року 262 українські громади витратили на власну безпеку та передали до державного і обласних бюджетів на підтримку захисників 25 млрд грн. В тому числі 9 млрд було витрачено на власні потреби безпеки, а 15 млрд — на Сили оборони. В дослідженні зазначається, що загальна сума по Україні може бути значно більшою, адже відомості надали не всі громади.
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