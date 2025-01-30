Київрада виділяє 5 мільярдів на оборону та збільшить виплати мобілізованим киянам

Київська міська рада планує під час сьогоднішнього засідання, 30 січня, внести зміни до бюджету столиці та виділити понад 5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Сьогодні Київрада має ухвалити перші зміни до бюджету міста на 2025 рік. І виділити понад 5 мільярдів гривень на підтримку сил та оборони та безпеки», — зазначив він.

Із загальної суми буде спрямовано:

4,9 млрд грн — на програму «Захисник Києва»,

понад 93 млн грн — на соціальний захист ветеранів та ветеранок,

10 млн — на субвенцію від столиці до Державного бюджету України для забезпечення заходів з оборони.

Збільшення виплат мобілізованим

Також сьогодні Київрада має ухвалити рішення про збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян — із 30 000 до 50 000 грн. А також щомісячної фінансової допомоги, яку виплачує місто молодшому медичному персоналу, — із 2 000 до 3 000 грн.