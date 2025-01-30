Бундестаг провалив голосування за додаткові 3 мільярди євро допомоги Україні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 січня 2025, 14:47

Бундестаг провалив голосування за додаткові 3 мільярди євро допомоги Україні

Засідання Бундестагу вночі було перервано через неспроможність депутатів дійти згоди в питанні фінансування додаткової військової допомоги Україні. Про це повідомляє Укрінформ.

Засідання Бундестагу вночі було перервано через неспроможність депутатів дійти згоди в питанні фінансування додаткової військової допомоги Україні.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Після жвавих дебатів близько 00:30 засідання було закрите раніше запланованого часу, наступне обговорення було скасовано та перенесено на іншу дату.

Пропозицію щодо виділення додаткових 3 млрд євро на обговорення винесла Вільна демократична партія, яка вимагала негайного, до виборів, розгляду парламентом позапланового пакета допомоги Україні для фінансування терміново необхідних систем ППО для відбиття російських атак на Україну.

Ухвалення рішення було також технічно неможливим, оскільки лише 320 членів парламенту взяли участь у голосуванні, тоді як для кворуму в Бундестазі необхідно щонайменше 367 голосів.

За кілька годин до дебатів у пленарному залі в Бюджетному комітеті Бундестагу також обговорювалась ця пропозиція.

Пізніше цього тижня в Бундестазі запланована ще одна дискусія щодо збройної допомоги Україні. Цього разу вона ініційована лівими, які будуть виступати проти будь-яких поставок.

Зазначимо, що 6 листопада 2024 року правляча коаліція у складі 3 партій розпалась саме через бюджетне питання.

Міністр фінансів, який є лідером Вільної демократичної партії, Крістіан Лінднер був звільнений канцлером Олафом Шольцем через незгоду щодо методів фінансування: перший пропонував зробити це за рахунок позапланових витрат у бюджеті, другий наполягає на збільшенні державного боргу.

За використання спеціальної статті в бюджеті виступають окрім ВДП «Зелені» (яке ще залишаються в уряді) та опозиційний блок ХДС/ХСС, ВДП. Крайня права та обидві ліві політичні сили виступають узагалі проти військової допомоги Україні. Позачергові вибори призначені на 23 лютого 2025 року.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
eljaaff
eljaaff
30 січня 2025, 15:26
#
Тот случай когда фразу «Продлевать будете?» произносит не та сторона встречи…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами