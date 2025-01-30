Бундестаг провалив голосування за додаткові 3 мільярди євро допомоги Україні

Засідання Бундестагу вночі було перервано через неспроможність депутатів дійти згоди в питанні фінансування додаткової військової допомоги Україні. Про це повідомляє Укрінформ.

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Після жвавих дебатів близько 00:30 засідання було закрите раніше запланованого часу, наступне обговорення було скасовано та перенесено на іншу дату.

Пропозицію щодо виділення додаткових 3 млрд євро на обговорення винесла Вільна демократична партія, яка вимагала негайного, до виборів, розгляду парламентом позапланового пакета допомоги Україні для фінансування терміново необхідних систем ППО для відбиття російських атак на Україну.

Ухвалення рішення було також технічно неможливим, оскільки лише 320 членів парламенту взяли участь у голосуванні, тоді як для кворуму в Бундестазі необхідно щонайменше 367 голосів.

За кілька годин до дебатів у пленарному залі в Бюджетному комітеті Бундестагу також обговорювалась ця пропозиція.

Пізніше цього тижня в Бундестазі запланована ще одна дискусія щодо збройної допомоги Україні. Цього разу вона ініційована лівими, які будуть виступати проти будь-яких поставок.

Зазначимо, що 6 листопада 2024 року правляча коаліція у складі 3 партій розпалась саме через бюджетне питання.

Міністр фінансів, який є лідером Вільної демократичної партії, Крістіан Лінднер був звільнений канцлером Олафом Шольцем через незгоду щодо методів фінансування: перший пропонував зробити це за рахунок позапланових витрат у бюджеті, другий наполягає на збільшенні державного боргу.

За використання спеціальної статті в бюджеті виступають окрім ВДП «Зелені» (яке ще залишаються в уряді) та опозиційний блок ХДС/ХСС, ВДП. Крайня права та обидві ліві політичні сили виступають узагалі проти військової допомоги Україні. Позачергові вибори призначені на 23 лютого 2025 року.