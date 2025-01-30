У застосунку monobank тепер можна авторизуватися через Apple ID

У застосунку monobank відтепер користувачі можуть авторизуватися за допомогою Apple ID. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський .

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«Тепер ви можете зв’язати свій акаунт mono з акаунтом Apple і потім логінитися без введення телефону», — написав він у Telegram.

Зробити це можна або при вході в акаунт, або у налаштуваннях monobank. Щоб все працювало необхідно оновити застосунок до останньої версії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що monobank планує відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році