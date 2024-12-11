monobank планує відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році — Гороховський

monobank планує відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році. Про це повідомив засновник фінтеху Олег Гороховський в інтерв'ю You-tube каналу Бомбардир.

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Гороховский заявив, що компанія розробляла рішення зниження вхідного бар'єру в крипту для локального ринку. Ініціатива згорнулася після опору з боку регуляторів.

Водночас Гороховський вірить, що з потенційним пом'якшенням регулювання сегменту в Україні 2025 року команда зможе повернутися до його реалізації.

«Є попит від людей. Якщо буде дозвіл від регулятора, ми б із задоволенням реалізували зручний сервіс, як це робить mono», — сказав він.

Бізнесмен також повідомив, що має особистий портфель з різних криптовалют.