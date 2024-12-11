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11 грудня 2024, 15:16

monobank планує відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році — Гороховський

monobank планує відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році. Про це повідомив засновник фінтеху Олег Гороховський в інтерв'ю You-tube каналу Бомбардир.

monobank планує відродити своє рішення для криптовалюту у 2025 році.

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Гороховский заявив, що компанія розробляла рішення зниження вхідного бар'єру в крипту для локального ринку. Ініціатива згорнулася після опору з боку регуляторів.

Водночас Гороховський вірить, що з потенційним пом'якшенням регулювання сегменту в Україні 2025 року команда зможе повернутися до його реалізації.

«Є попит від людей. Якщо буде дозвіл від регулятора, ми б із задоволенням реалізували зручний сервіс, як це робить mono», — сказав він.

Бізнесмен також повідомив, що має особистий портфель з різних криптовалют.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
0
Три літри
Три літри
11 грудня 2024, 15:29
#
На фоні рішення Гороховського стати святіше за НБУ і обмежити перекази користувачів це виглядає як ознака не дуже швидного розуму Олега бо він не розуміє що криптокарта це податки за невигідною ставкою які він має утримувати і перераховувати до бюджету.
+
0
Riojas
Riojas
11 грудня 2024, 15:53
#
Предлагаете легализовать крипту без налогов? Так не будет, точнее вам конечно в любой обменке поменяют крипту на наличные без всяких вопросов, но дальше с этими деньгами будут сложности
+
0
Три літри
Три літри
11 грудня 2024, 15:58
#
1. Хіба я щось пропонував?
2. Продаж крипти вже опадатковується, чи треба про це зайвий раз нагадувати?
+
0
Riojas
Riojas
11 грудня 2024, 16:13
#
Ну просто странная предъява к легальному решению. Да, придется платить и декларировать, в лучшем случае по какой-то льготной ставке, а не от всей души 18+5
+
0
Три літри
Три літри
11 грудня 2024, 16:38
#
Легальне рішення має легальні наслідки для самого банку. Банк що перший раз, що цього разу робить вид що наслідків не існує в природі.

Але те що працює для банка розташованого поза межами України десь в ЄС — не працює для українського банку.

Але головне навіть не це, а вчорашнє рішення банку.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 грудня 2024, 16:59
#
Невже тепер інтернет торгівля на ОЛХ помре
через обмеження Монобанку на сумми
р2р-переказів між фізособами…
+
0
Три літри
Три літри
11 грудня 2024, 17:00
#
Спробуй перечитати меморандум: обмеження на витрати, не на доходи
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 грудня 2024, 16:07
#
Ну да, очень неприятно отдавать с таким трудом заработанное в качестве налогов,
но ведь у ФОПов не 23%, как у наёмных без учета НДС, а всего 5% с оборота…
+
0
Три літри
Три літри
11 грудня 2024, 16:34
#
Це зі мною спілкується чатжпт? Сподіваюсь хоч безплатно?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 грудня 2024, 17:03
#
«бо він не розуміє що криптокарта це податки за невигідною ставкою»

А може ви не розумієте, що криптокарти використовують не тільки
для виводу у фіат але й для розрахунків криптою…
+
0
bonv
bonv
11 грудня 2024, 15:49
#
Не лише у нього особистий портфель з різних криптовалют.
+
0
vovan9870
vovan9870
11 грудня 2024, 17:17
#
Краше би відновили інвестування в акції Tesla, щоб не давати заробляти на українцях різним мутним посередникам.
+
0
KValera
KValera
11 грудня 2024, 17:40
#
«…відродити своє рішення для криптовалюту…» не только лишь все, умеют писать правильно окончания…
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