monobank планує відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році. Про це повідомив засновник фінтеху Олег Гороховський в інтерв'ю You-tube каналу Бомбардир.
11 грудня 2024, 15:16
monobank планує відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році — Гороховський
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Гороховский заявив, що компанія розробляла рішення зниження вхідного бар'єру в крипту для локального ринку. Ініціатива згорнулася після опору з боку регуляторів.
Водночас Гороховський вірить, що з потенційним пом'якшенням регулювання сегменту в Україні 2025 року команда зможе повернутися до його реалізації.
«Є попит від людей. Якщо буде дозвіл від регулятора, ми б із задоволенням реалізували зручний сервіс, як це робить mono», — сказав він.
Бізнесмен також повідомив, що має особистий портфель з різних криптовалют.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 13
2. Продаж крипти вже опадатковується, чи треба про це зайвий раз нагадувати?
Але те що працює для банка розташованого поза межами України десь в ЄС — не працює для українського банку.
Але головне навіть не це, а вчорашнє рішення банку.
через обмеження Монобанку на сумми
р2р-переказів між фізособами…
но ведь у ФОПов не 23%, как у наёмных без учета НДС, а всего 5% с оборота…
А може ви не розумієте, що криптокарти використовують не тільки
для виводу у фіат але й для розрахунків криптою…