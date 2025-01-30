Trump Media інвестує в крипту, Tesla отримала прибуток від цифрових активів на $600 млн: що нового

Trump Media Дональда Трампа інвестує в криптовалюти

Оператор соціальної платформи Truth Social, компанія Trump Media & Technology Group (TMTG), планує інвестувати $250 млн у біржові фонди, біткоїн та інші криптовалюти, а також акції компаній індустрії.

Рада директорів схвалила стратегію розширення у сферу фінансових послуг, яка включає створення підрозділу Truth.Fi. Кошти виділено з грошових резервів компанії в розмірі понад $700 млн (на 31 грудня 2024 року).

Партнерами з ініціативи та інвестиційними консультантами виступлять Charles Schwab і Yorkville Advisors.

Продукти та послуги Truth.Fi планують запустити до кінця 2025 року «в міру укладення нових угод, визначення рівнів фінансування та отримання схвалення регуляторів».

«Truth.Fi — природне розширення Truth Social. Ми почали зі створення платформи соціальних мереж для свободи слова, додали надшвидкий стримінговий сервіс (Truth+), а тепер переходимо до інвестиційних продуктів і децентралізованих фінансів», — заявив CEO і голова TMTG Девін Нуньєс.

Tesla отримала прибуток від цифрових активів на суму $600 мільйонів у четвертому кварталі 2024 року

Компанія Tesla не купляла і не продавала біткоїни у четвертому кварталі 2024 року, це випливає зі звіту фірми про фінансові результати та збитки. У документі зазначається, що біткоїн-баланс Tesla оцінюється в $1,076 млрд станом на 31 грудня 2024 року. Це значно більше, ніж $184 млн, які фіксувалися протягом кількох попередніх кварталів.

Крім того, Tesla також зафіксувала $600 млн GAAP-прибутку від своїх цифрових активів (ймовірно, від інвестицій в першу криптовалюту). Для порівняння: загальний GAAP-прибуток компанії у четвертому кварталі становив $2,3 млрд. Зазначимо, GAAP — це загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку в США.

У CoinDesk підкреслили, що компанія Ілона Маска, схоже, скористалася новим бухгалтерським правилом, яке дозволяє переоцінювати цифрові активи за ринковою вартістю кожного кварталу.

Точної суми біткоїнів, що зберігається на балансі Tesla, у звіті не вказано, проте згідно з офіційними даними, фірма контролює 9 720 BTC. У Arkham Intelligence вважають, що компанія зберігає 11 509 BTC.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $105 000.

Bitwise подала заявку до SEC на реєстрацію спотового ETF на базі Dogecoin

28 січня 2025 року інвестиційна компанія Bitwise Asset Management подала реєстраційний документ S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) для створення біржового фонду на базі Dogecoin — Bitwise Dogecoin ETF.

За словами головного інвестиційного директора Bitwise Метта Хоугана Financial Times, багато людей хочуть інвестувати в Dogecoin (DOGE), який є «шостим за величиною криптоактивом у світі за ринковою капіталізацією і має щоденний обсяг торгів понад $1 млрд».

«Хоча в ETF вже є чимало сумнівних інвестицій, мемкоїни вивели б це на зовсім інший рівень», — відмітив президент фінансової компанії The ETF Store Нейт Джерачі.

За даними CoinMarketCap, Dogecoin займає восьму позицію за показником ринкової капіталізації серед інших криптоактивів, а добова кількість транзакцій мемкоїном досягла майже $2 млрд.

Сальвадор змінює закони про біткоїн під тиском МВФ

Уряд Сальвадора змінив законодавство про біткоїн відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ), скасувавши вимогу до приватного бізнесу в обов'язковому порядку приймати біткоїни до оплати. Конгрес країни схвалив поправки практично відразу після їхнього внесення президентом Найібом Букеле. Про це повідомляє Reuters.

За реформу проголосували 55 депутатів, проти виступили лише двоє. Зміни пов'язані з угодою про кредит на $1,4 млрд, укладеною з МВФ у грудні 2023 року. Міжнародна організація вимагає від влади Сальвадора обмежити участь в операціях з біткоїном і зробити його використання добровільним для приватного сектору.

Представник правлячої партії Еліза Росалес наголосила, що поправки необхідні для забезпечення статусу біткоїна як законного платіжного засобу за одночасного спрощення його практичного застосування.

Незважаючи на зміни у законодавстві, Сальвадор продовжує нарощувати резерви першої криптовалюти. Нещодавно країна придбала додатково 12 біткоїнів. За даними офіційного трекера Bitcoin Office, зараз у резервах знаходиться 6 049 біткоїнів вартістю близько $633 млн. Портфель показує прибуток у 127% за середньої ціни купівлі $46 000.

Примітно, що колишнього сенатора США Боба Менендеса, який активно виступав проти прийняття біткоїна Сальвадором, 29 січня було засуджено до 11 років в'язниці за отримання хабарів. Під час обшуку в його будинку агенти ФБР виявили $480 000 готівкою та золоті зливки вартістю $150 000.

Сальвадор став першою країною, яка визнала біткоїн законним платіжним засобом у 2021 році. За словами представника Bitcoin Office, держава планує продовжувати покупки криптовалюти і має намір збільшити їх обсяг у 2025 році.