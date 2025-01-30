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30 січня 2025, 11:26

SoftBank планує інвестувати до $25 млрд в OpenAI — FТ

SoftBank веде переговори щодо інвестування до $25 млрд в OpenAI. Таким чином японський конгломерат продовжить розширювати свою присутність у сфері штучного інтелекту. Про це пише «Межа» з посиланням на Financial Times.

SoftBank веде переговори щодо інвестування до $25 млрд в OpenAI.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Згідно з повідомленням, потенційні інвестиції зроблять SoftBank найбільшим окремим інвестором OpenAI, випередивши Microsoft, яка вперше інвестувала в розробника ChatGPT у 2019 році.

Про угоду почали розмовляти після того, як обидві компанії минулого тижня оголосили, що спільно інвестують $100 млрд у Stargate — ініціативу зі створення дата-центрів нового покоління для ШІ, інвестиції якої можуть зрости до $500 млрд протягом чотирьох років.

SoftBank планує інвестувати від $15 до $25 млрд безпосередньо в OpenAI на додаток до своїх $15 млрд, виділених на Stargate, зазначається у звіті. OpenAI інвестує близько $15 млрд у Stargate, а акційні інвестиції SoftBank потенційно можуть покрити зобов’язання OpenAI щодо інфраструктури.

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Угода OpenAI із SoftBank, яка ще не остаточно узгоджена, може стати найбільшим вкладенням засновника SoftBank Масайосі Сона після того, як він інвестував $16 млрд у WeWork.

Вона також зменшить залежність OpenAI від Microsoft у питаннях обчислювальних ресурсів, оскільки Microsoft нещодавно погодилася відмовитися від статусу ексклюзивного хмарного провайдера для OpenAI.

Джерело: Мінфін
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