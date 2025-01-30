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30 січня 2025, 10:02

Бізнес просить уряд продовжити чинні бронювання на два місяці

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду України з проханням продовжити чинні бронювання працівників на два місяці, а також змістити крайній термін оновлення статусу критичних підприємств до 30 квітня 2025 року. Про це йдеться на сайті ЄБА.

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду України з проханням продовжити чинні бронювання працівників на два місяці, а також змістити крайній термін оновлення статусу критичних підприємств до 30 квітня 2025 року.
Фото: ostro.org

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Причина звернення

Основною причиною такого звернення стали кібератаки, що відбулися наприкінці 2024 року, які суттєво вплинули на роботу державних реєстрів. Через ці атаки системи бронювання та механізм надання компаніям статусу критичних підприємств не функціонували протягом тривалого часу.

Окрім цього, через зупинку реєстрів значна кількість органів влади із суттєвим запізненням затвердила свої галузеві та регіональні критерії для визначення критичних підприємств.

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Наразі у міністерствах та місцевих органах влади накопичилася велика черга заявок від бізнесу на отримання статусу критичних.

Очевидно, що до 28 лютого державні органи не встигнуть опрацювати всі подані запити. Це може спричинити серйозні ризики для роботи підприємств, які відіграють важливу роль в економіці країни.

Щоб уникнути можливих перебоїв у діяльності критично важливих компаній, бізнес-спільнота пропонує тимчасово продовжити чинні бронювання на два місяці та перенести крайній термін оновлення критичності підприємств. Це дасть змогу рівномірно розподілити навантаження на державний апарат і забезпечити стабільну роботу бізнесу в умовах воєнного стану.

Причини відмов у наданні статусу критичних

Окрім цього, підприємці наголошують на необхідності врегулювати юридичні нюанси, які можуть призвести до масових відмов у наданні статусу критичних. Зокрема, проблемним є те, що заявки на отримання критичності подаються в січні, тоді як податкова звітність за четвертий квартал 2024 року подається лише у другій половині лютого.

Це створює ситуацію, коли компанії не можуть надати актуальні фінансові показники під час подачі заявки, що може призвести до її відхилення.

Бізнес-спільнота пропонує внести термінові зміни до порядку надання критичного статусу, щоб дозволити подавати податкову звітність за останній звітний період, строки подання якого вже минули.

Європейська Бізнес Асоціація закликає уряд оперативно розглянути ці пропозиції, щоб уникнути ризиків для критичних підприємств та забезпечити їхню безперебійну роботу в складних умовах воєнного часу.

Нагадаємо

Після кібератаки рф на реєстри Міністерства юстиції Кабмін автоматично продовжив чинні бронювання на один місяць, але не довше, ніж до 25 лютого.

Крім того, Уряд дозволив у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов'язаних). Йдеться про заклади громадського здоров'я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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MAXAOH
MAXAOH
30 січня 2025, 11:00
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Дай Бог!
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