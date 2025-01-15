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15 січня 2025, 11:29

Очікувати 72 години не потрібно: Кабмін спростив процедуру бронювання через «Дію»

Кабмін дозволив підприємствам переброньовувати працівників через портал «Дія» без необхідності очікування 72 години. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 14 січня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кабмін дозволив підприємствам переброньовувати працівників через портал «Дія» без необхідності очікування 72 години.
Фото:depositphotos

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Деталі

Як зазначається, ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих. Бронювання таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу.

«Ці зміни вирішать складнощі, що виникали через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового», — пояснили у міністерстві.

Як перебронювати

Щоб перебронювати працівників, не очікуючи 28 лютого, потрібно:

  • підтвердити критичність за новими критеріями;
  • анулювати попереднє бронювання працівника;
  • подати заяву на бронювання (у такому випадку не потрібно буде очікувати 72 години).

Нагадаємо

Після кібератаки рф на реєстри Міністерства юстиції Кабмін автоматично продовжив чинні бронювання на один місяць, але не довше, ніж до 25 лютого.

Крім того, Уряд дозволив у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов'язаних). Йдеться про заклади громадського здоров'я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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