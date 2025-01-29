Бернар Арно опустився на п'яте місце у списку Forbes. За день втратив $11 млрд

Бернар Арно опустився на один рядок у списку найбагатших людей світу за версією Forbes після публікації слабкого фінансового звіту компанії LVMH Moet Hennessy.

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Скільки втратив Арно

За даними Forbes, статки Арно за день впали на $11 млрд, тоді як Ларрі Еллісон, глава Oracle Corp., розбагатів на $6 млрд, піднявшись на четверте місце в рейтингу мільярдерів і відтіснивши Арно на п'яту позицію.

Передісторія

LVMH, найбільший світовий виробник товарів класу «люкс», скоротив чистий прибуток у 2024 році на 17%, виручку — на 2%. При цьому органічне зростання виручки (без урахування зміни курсів валют та купівлі/продажу бізнесу) минулого року склало 1%, незважаючи на складну економічну та геополітичну ситуацію.

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Акції LVMH у Парижі дешевшають на 5,3%. За останні 12 місяців капіталізація компанії зменшилася на 4%, до 375 млрд євро.