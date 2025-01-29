LVMH у 2024 році знизила чистий прибуток на 17%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 січня 2025, 14:17

LVMH у 2024 році знизила чистий прибуток на 17%

Найбільший світовий виробник товарів класу «люкс» LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA скоротив чистий прибуток у 2024 році на 17%, виручку — на 2%. Річний чистий прибуток компанії склав 12,55 млрд євро проти 15,174 млрд євро в 2023 році, виторг — 84,683 млрд євро проти 86,153 млрд євро.

Найбільший світовий виробник товарів класу «люкс» LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA скоротив чистий прибуток у 2024 році на 17%, виручку — на 2%.
Фото: Жульєн де Роза | Afp | Getty Images

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Скорочення виручки

Прибуток від операцій зменшився на 14% — до 19,57 млрд євро.

Органічне зростання виручки (без урахування зміни курсів валют та купівлі/продажу бізнесу) минулого року склало 1%, незважаючи на складну економічну та геополітичну ситуацію, зазначається в повідомленні. У тому числі двозначні темпи підйому були зафіксовані в Японії через ослаблення курсу єни.

Виручка LVMH у сегменті модного одягу та виробів зі шкіри скоротилася на 3% — до 41,06 млрд євро. Органічне зниження становило 1%.

Продаж годинників та прикрас зменшився на 3% (на 2% в органічному вираженні) — до 10,58 млрд євро. Реалізація алкогольних напоїв впала на 11% (на 8%), склавши 5,86 млрд євро.

Дохід мережевих роздрібних магазинів (Sephora, DFS та Le Bon Marche) підвищився на 2%, досягнувши 18,26 млрд євро (органічне зростання — 6%). Виторг у сегменті парфумерії та косметики підвищився на 2% (на 4%) — до 8,42 млрд євро.

За 12 місяців капіталізація LVMH зменшилася на 4% (до 375 млрд євро), тоді як фондовий індекс CAC 40 додав майже 3%.

Нагадаємо

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, підконтрольна французькому мільярдеру Бернару Арно, — найбільший у світі виробник предметів розкоші (75 брендів), у тому числі аксесуарів (Louis Vuitton та Fendi), коньяк, шампанського (Moet & Chandon, Dom Perignon), годинника (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелірних виробів (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а також спільне підприємство з De Beers), одягу (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs і т.д.), парфумерії та косметики (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, мережа магазинів Sephora).

Кількість магазинів компанії у 80 країнах перевищує 5,66 тисяч. Штат на кінець 2024 року налічував понад 215 тисяч співробітників, близько 40 тисяч із яких працюють у Франції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами