LVMH у 2024 році знизила чистий прибуток на 17%

Найбільший світовий виробник товарів класу «люкс» LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA скоротив чистий прибуток у 2024 році на 17%, виручку — на 2%. Річний чистий прибуток компанії склав 12,55 млрд євро проти 15,174 млрд євро в 2023 році, виторг — 84,683 млрд євро проти 86,153 млрд євро.

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Скорочення виручки

Прибуток від операцій зменшився на 14% — до 19,57 млрд євро.

Органічне зростання виручки (без урахування зміни курсів валют та купівлі/продажу бізнесу) минулого року склало 1%, незважаючи на складну економічну та геополітичну ситуацію, зазначається в повідомленні. У тому числі двозначні темпи підйому були зафіксовані в Японії через ослаблення курсу єни.

Виручка LVMH у сегменті модного одягу та виробів зі шкіри скоротилася на 3% — до 41,06 млрд євро. Органічне зниження становило 1%.

Продаж годинників та прикрас зменшився на 3% (на 2% в органічному вираженні) — до 10,58 млрд євро. Реалізація алкогольних напоїв впала на 11% (на 8%), склавши 5,86 млрд євро.

Дохід мережевих роздрібних магазинів (Sephora, DFS та Le Bon Marche) підвищився на 2%, досягнувши 18,26 млрд євро (органічне зростання — 6%). Виторг у сегменті парфумерії та косметики підвищився на 2% (на 4%) — до 8,42 млрд євро.

За 12 місяців капіталізація LVMH зменшилася на 4% (до 375 млрд євро), тоді як фондовий індекс CAC 40 додав майже 3%.

Нагадаємо

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, підконтрольна французькому мільярдеру Бернару Арно, — найбільший у світі виробник предметів розкоші (75 брендів), у тому числі аксесуарів (Louis Vuitton та Fendi), коньяк, шампанського (Moet & Chandon, Dom Perignon), годинника (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелірних виробів (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а також спільне підприємство з De Beers), одягу (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs і т.д.), парфумерії та косметики (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, мережа магазинів Sephora).

Кількість магазинів компанії у 80 країнах перевищує 5,66 тисяч. Штат на кінець 2024 року налічував понад 215 тисяч співробітників, близько 40 тисяч із яких працюють у Франції.