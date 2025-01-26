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26 січня 2025, 9:54

Банки на Волл-стріт готуються продати до $3 млрд кредитів соцмережі X

Банки на Волл-стріт готуються продати до 3 млрд дол кредитів X (колишній Twitter), Ілона Маска. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Банки на Волл-стріт готуються продати до 3 млрд дол кредитів X (колишній Twitter), Ілона Маска.

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Що відомо

Банкіри Morgan Stanley зв'язалися з інвесторами напередодні запланованого на наступний тиждень продажу.

Банки розраховують отримати від 90 до 95 центів за долар, повідомляє Wall Street Journal, яка першою повідомила про підготовку до продажу. Маск заперечив повідомлення Journal як «неправдиве», написавши на X, що газета «бреше».

WSJ процитувала січневий електронний лист співробітникам X, в якому Маск сказав, що фінанси залишаються проблематичними, але вказав на зростаючу силу і вплив компанії.

У своєму пості в X Маск заявив, що він «не надсилав такого листа».

Деталі

Morgan Stanley та інші банки, такі як Bank of Americа, і Barclays, позичили Маску гроші для завершення викупу X, тоді ще відомої як Twitter, за 44 мільярди доларів у 2022 році.

Зазвичай банки продають такі кредити інвесторам незабаром після укладення угоди, але у випадку з X кредитори зіткнулися з труднощами при розвантаженні боргу.

Масштабні зміни, які Маск вніс у платформу, включаючи звільнення багатьох людей, які працювали над модерацією контенту, відлякали рекламодавців і вдарили по доходах.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
26 січня 2025, 10:07
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Успішний успіх. І ця людина за чутками які чомусь полубляють транслювати ЗМІ буде купувати ТікТок та Інтел.

Процитую класика: Ілон, з таким скучним лицем тобі ніхто грошей не дасть.
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