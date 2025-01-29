Новий пакет санкцій ЄС включає відключення близько 15 банків росії від SWIFT

Європейський союз у рамках 16-го пакету санкцій проти росії пропонує відключити близько 15 банків від банківської системи SWIFT, пише Bloomberg.

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Що відомо

Крім того, як заявляють обізнані джерела, нові заходи будуть спрямовані на більш ніж 70 суден тіньового флоту, які беруть участь у перевезенні російської нафти.

Раніше вже повідомлялося, що в черговому пакеті санкцій буде також передбачено поетапну заборону на імпорт російського алюмінію та заборону на продаж ігрових приставок до росії.

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