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29 січня 2025, 13:10

Новий пакет санкцій ЄС включає відключення близько 15 банків росії від SWIFT

Європейський союз у рамках 16-го пакету санкцій проти росії пропонує відключити близько 15 банків від банківської системи SWIFT, пише Bloomberg.

Європейський союз у рамках 16-го пакету санкцій проти росії пропонує відключити близько 15 банків від банківської системи SWIFT, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоКрім того, як заявляють обізнані джерела, нові заходи будуть спрямовані на більш ніж 70 суден тіньового флоту, які беруть участь у перевезенні російської нафти.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Крім того, як заявляють обізнані джерела, нові заходи будуть спрямовані на більш ніж 70 суден тіньового флоту, які беруть участь у перевезенні російської нафти.

Раніше вже повідомлялося, що в черговому пакеті санкцій буде також передбачено поетапну заборону на імпорт російського алюмінію та заборону на продаж ігрових приставок до росії.

Читайте також: Країни ЄС погодили продовження санкцій проти Росії

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Bloomberg уточнює, що пакет санкцій дозволить європейським покупцям імпортувати 275 тисяч тонн російського металу за системою квот протягом одного року, перш ніж набуде чинності повна заборона.

При цьому, як повідомляють поінформовані джерела, такі плани вимагатимуть підтримки всіх держав-членів і можуть змінитись до того, як вони будуть офіційно запропоновані членам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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Smachnenko
Smachnenko
29 січня 2025, 14:19
#
> отключить порядка 15 банков от банковской системы SWIFT, пишет Bloomberg

Было время, когда «пишет Блумберг» (NY Times, WP, FT, WSJ, etc.) было маркировкой качественного контента. Это довольно давно перестало быть правдой, конечно, но тем не менее, каждый раз, когда читаешь подобную дичь, становится любопытно, действительно ли уважаемое издание английским по белому её написало. Открываешь первоисточник, а там речь о трёх, контролируемых РФ зарубежных банках. Как при переводе новости с английского три зарубежных банка превратились в 15 российских? И зачем?
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0
huliolopez
huliolopez
29 січня 2025, 15:17
#
Раджу краще вчити англійську
«Other proposals include restrictions on three Russian-controlled banks abroad as well as entities outside the country that use Moscow’s SWIFT-equivalent system for Transfer of Financial Messages (SPFS)»
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Smachnenko
Smachnenko
29 січня 2025, 15:24
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Вам владения английским хватает для того, чтобы понять, что в выделенном фрагменте речь идет не о свифте, а о СПФС?

Тогда как заголовок новости, которую вы комментируете звучит как «Новий пакет санкцій ЄС включає відключення близько 15 банків росії від SWIFT»
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