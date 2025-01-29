Європейський союз у рамках 16-го пакету санкцій проти росії пропонує відключити близько 15 банків від банківської системи SWIFT, пише Bloomberg.
Новий пакет санкцій ЄС включає відключення близько 15 банків росії від SWIFT
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Що відомо
Крім того, як заявляють обізнані джерела, нові заходи будуть спрямовані на більш ніж 70 суден тіньового флоту, які беруть участь у перевезенні російської нафти.
Раніше вже повідомлялося, що в черговому пакеті санкцій буде також передбачено поетапну заборону на імпорт російського алюмінію та заборону на продаж ігрових приставок до росії.
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Bloomberg уточнює, що пакет санкцій дозволить європейським покупцям імпортувати 275 тисяч тонн російського металу за системою квот протягом одного року, перш ніж набуде чинності повна заборона.
При цьому, як повідомляють поінформовані джерела, такі плани вимагатимуть підтримки всіх держав-членів і можуть змінитись до того, як вони будуть офіційно запропоновані членам.
Коментарі - 3
Было время, когда «пишет Блумберг» (NY Times, WP, FT, WSJ, etc.) было маркировкой качественного контента. Это довольно давно перестало быть правдой, конечно, но тем не менее, каждый раз, когда читаешь подобную дичь, становится любопытно, действительно ли уважаемое издание английским по белому её написало. Открываешь первоисточник, а там речь о трёх, контролируемых РФ зарубежных банках. Как при переводе новости с английского три зарубежных банка превратились в 15 российских? И зачем?
«Other proposals include restrictions on three Russian-controlled banks abroad as well as entities outside the country that use Moscow’s SWIFT-equivalent system for Transfer of Financial Messages (SPFS)»
Тогда как заголовок новости, которую вы комментируете звучит как «Новий пакет санкцій ЄС включає відключення близько 15 банків росії від SWIFT»