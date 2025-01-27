Країни ЄС погодили продовження санкцій проти росії

Міністри закордонних справ країн — членів ЄС домовилися продовжити санкції проти росії, повідомила висока представниця Європейського союзу Кая Каллас у соцмережі Х, пише Forbes.ua.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Для того, щоб продовжити санкції, потрібна згода всіх країн Євросоюзу, але Угорщина погрожувала накласти вето на продовження обмежувальних заходів, дія яких закінчується 31 січня.

«Європа справляється: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти росії. Це й далі позбавлятиме москву доходів для фінансування її війни», — написала вона.

Каллас додала, що «росія повинна заплатити за шкоду, якої вона завдає».

За словами очільника угорського МЗС Петера Сіярто, ЄС надав Угорщині запитані нею гарантії безпеки у сфері енергетики.

Читайте також: Угорщина готова підтримати продовження санкцій проти росії — Bloomberg

«Угорщина отримала запитані гарантії щодо енергетичної безпеки нашої країни. Єврокомісія взяла на себе зобовʼязання щодо захисту газопроводів і нафтопроводів, що ведуть до держав — членів Євросоюзу», — написав він.

Міністр додав, що «Єврокомісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС».

Раніше 27 січня Сіярто зазначив, що Будапешт ухвалюватиме рішення щодо продовження санкцій Євросоюзу проти рф залежно від наявності подібних гарантій.