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27 січня 2025, 16:44

Країни ЄС погодили продовження санкцій проти росії

Міністри закордонних справ країн — членів ЄС домовилися продовжити санкції проти росії, повідомила висока представниця Європейського союзу Кая Каллас у соцмережі Х, пише Forbes.ua.

Міністри закордонних справ країн — членів ЄС домовилися продовжити санкції проти росії, повідомила висока представниця Європейського союзу Кая Каллас у соцмережі Х, пише Forbes.ua.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіДля того, щоб продовжити санкції, потрібна згода всіх країн Євросоюзу, але Угорщина погрожувала накласти вето на продовження обмежувальних заходів, дія яких закінчується 31 січня.
Фото: depositphotos

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Деталі

Для того, щоб продовжити санкції, потрібна згода всіх країн Євросоюзу, але Угорщина погрожувала накласти вето на продовження обмежувальних заходів, дія яких закінчується 31 січня.

«Європа справляється: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти росії. Це й далі позбавлятиме москву доходів для фінансування її війни», — написала вона.

Каллас додала, що «росія повинна заплатити за шкоду, якої вона завдає».

За словами очільника угорського МЗС Петера Сіярто, ЄС надав Угорщині запитані нею гарантії безпеки у сфері енергетики.

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«Угорщина отримала запитані гарантії щодо енергетичної безпеки нашої країни. Єврокомісія взяла на себе зобовʼязання щодо захисту газопроводів і нафтопроводів, що ведуть до держав — членів Євросоюзу», — написав він.

Міністр додав, що «Єврокомісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС».

Раніше 27 січня Сіярто зазначив, що Будапешт ухвалюватиме рішення щодо продовження санкцій Євросоюзу проти рф залежно від наявності подібних гарантій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
27 січня 2025, 17:11
#
«Це й далі позбавлятиме москву доходів для фінансування її війни»" © Кая Каллас

І тут раптово…

«Єврокомісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС»

Потужно, в українському стилі, які *** «санкції» «позбавлятимуть» мордор від фінансування війни, якщо мордор живе за рахунок продажу нафти і газу…криві дзеркала якісь…
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