НАЗК у 2024 році виявило в деклараціях посадовців недостовірні відомості на 3,8 мільярда

Національне агентство з питань запобігання корупції за 2024 рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що торік було розпочато 1050 повних перевірок декларацій, з яких 715 завершено. У 353 деклараціях, тобто у 50% із завершених, виявлено недостовірні відомості на 3,8 млрд грн, ознаки незаконного збагачення на 192,1 млн грн та необґрунтованість активів на понад 47 млн грн.

Для порівняння, у 2021 році порушення було встановлено у 27% завершених перевірок.

До компетентних органів минулого року було направлено 228 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак правопорушень, передбачених ст. ст. 368−5, 366−2 КК України (незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації), та ще 85 — за ч. 4 ст. 172−6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

На розгляд суду НАЗК спрямували 12 адміністративних протоколів за недостовірне декларування. До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували 10 матеріалів за встановленими ознаками необґрунтованості активів.

Читайте також: «Приховати активи не вийде»: НАЗК застерегло посадовців від махінацій з криптовалютою

Найбільші суми

Найбільші суми недостовірних відомостей виявили у деклараціях:

колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА на понад 130 млн грн у декларації за 2021 рік. НПУ розпочало кримінальне провадження;

заступника начальника Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях на понад 100,9 млн грн у декларації за 2021 рік та понад 48,8 млн грн у декларації за 2022 рік.

колишнього голови Білгород-Дністровської районної ради Одеської області на понад 59,6 млн грн у декларації за 2021 рік. НПУ розпочала кримінальне провадження;

колишнього депутата Обухівської районної ради на майже 373 млн грн у декларації за 2022 рік. НПУ розпочала кримінальне провадження;

депутата Кам’янець-Подільської міської ради на понад 253 млн грн у декларації за 2021 рік та понад 252 млн грн у декларації за 2022 рік.

Загалом у 2024 році до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 172−6 КУпАП за матеріалами повних перевірок декларацій суди притягнули до відповідальності сімох людей, а також визнали винним у вчиненні правопорушення, але звільнили від відповідальності на підставі одну особу.