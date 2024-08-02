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2 серпня 2024, 16:38

«Приховати активи не вийде»: НАЗК застерегло посадовців від махінацій з криптовалютою

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило факти недостовірного декларування публічними службовцями відомостей про криптовалюту. Правоохоронці вже розпочали щодо них кримінальні провадження, повідомила пресслужба НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило факти недостовірного декларування публічними службовцями відомостей про криптовалюту.

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«Наявний технічний та аналітичний інструментарій […] під час проведення повних перевірок дає можливість перевірити наявність криптовалюти або ж з’ясувати, чи справді вона належить тому, хто вказаний у декларації», — йдеться в повідомленні.

НАЗК з'ясувало, що заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Миколаївській області у декларації за 2021 рік вказав біткоїни на 100 млн грн у гривневому еквіваленті. Підтвердити наявність криптовалюти під час повної перевірки він не зміг.

А в його декларації за 2022 рік НАЗК знайшло недостовірні відомості щодо криптовалюти на понад 48 млн грн.

Недостовірні відомості на понад 23 млн грн НАЗК виявило у декларації за 2022 рік працівника Донецької обласної прокуратури.

Лише щодо криптовалюти службовець вказав недостовірні відомості на 22,5 млн грн, зокрема про наявність, кількість та вартість своїх численних цифрових активів, «а про деякі взагалі забув згадати».

Депутат Вінницької міської ради у декларації за 2021 рік вказав наявність у члена його сім'ї 20 монет біткоїна на понад 2 млн грн та DOT на майже 7,5 млн грн. Підтвердити їх під час повної перевірки він не зміг.

За обґрунтованими висновками НАЗК правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 366−2 КК України (декларування недостовірної інформації).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
2 серпня 2024, 17:55
#
Бла-бла-бла. Бурхлива імітація боротьби з зе-корупцією…
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