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29 січня 2025, 12:17

Акції Nvidia та інших технологічних компаній зросли після падіння через DeepSeek

Американські акції під час торгів 28 січня відновилися після різкого падіння на тлі успіху моделі штучного інтелекту від китайського стартапу DeepSeek, технологічний індекс Nasdaq 100 зріс майже на 2%, пише Reuters з посиланням на торгові дані.

Американські акції під час торгів 28 січня відновилися після різкого падіння на тлі успіху моделі штучного інтелекту від китайського стартапу DeepSeek, технологічний індекс Nasdaq 100 зріс майже на 2%, пише Reuters з посиланням на торгові дані.
Фото: depositphotos

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Що відбувається на фондовому ринку

На час закриття торгів Nasdaq 100 становив 21 463,04 пункту (+1,59%). Ширший Nasdaq Composite виріс на 2%, до 19 733,59 пункту. Індекс S&P 500 додав 0,92% до 6067,7 пункту. Технологічний сектор індексу зріс на 3,6%, що стало найбільшим зростанням на добу з 31 липня, пише Reuters.

Акції Nvidia зросли на 8,9% до $128,99. Цьому передувало падіння на 17% під час торгів 27 січня, яке стерло близько $590 млрд капіталізації, що стало найбільшою втратою ринкової вартості для окремої компанії в історії ринку США.

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На ринку спостерігається типовий відскок, характерний для ситуації, коли надходить новина без чіткої конкретики, але яка створює потенціал для майбутніх змін, вважає партнер Cherry Lane Investments Рік Меклер.

На його думку, технологічний сектор, особливо його пов'язана з ШІ частиною, давно був готовий до корекції, а новина про успіх DeepSeek просто стала тригером. Тепер на ринок повертаються мисливці за активами, що подешевшали, а також ті, хто скептично ставиться до впливу DeepSeek, оскільки інформації про нього поки що мало, вважає Меклер.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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