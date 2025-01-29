Франція почала розслідування щодо Binance, TON представив масштабні плани розвитку: що нового

Франція почала розслідування щодо Binance

У Франції ініціювали судове розслідування стосовно криптовалютної біржі Binance за підозрою у відмиванні коштів, податкових махінаціях та торгівлі наркотиками. Про це повідомляє Reuters.

У Відділі по боротьбі з економічними та фінансовими злочинами Паризької прокуратури (JUNALCO) заявили, що розслідування охоплює відмивання грошей у зв’язку з незаконним обігом наркотиків.

Розслідування вивчає період з 2019 по 2024 роки, пов'язаний із злочинами, скоєними у Франції, а також у всіх країнах Європейського Союзу, повідомляє JUNALCO.

«Binance повністю заперечує звинувачення та буде рішуче боротися з будь-якими висунутими проти неї звинуваченнями», — сказав речник Binance.

За словами прокуратури, клієнти Binance поскаржилися, що нібито втратили гроші після інвестування через платформу через надану їм некоректну інформацію. Також вони стверджували, що біржа здійснювала торгівлю без отримання необхідних дозволів.

Криптобіржа Crypto.com проведе делістинг стейблкоїна USDT для користувачів з ЄС 31 січня

Криптовалютна біржа Crypto.com проведе делістинг стейблкоїна USDT від компанії Tether 31 січня 2025 року. Про це повідомляє BSCN з посиланням на представника компанії.

У заяві сказано, що цей крок узгоджується з правилами регламенту MiCA щодо регулювання криптоіндустрії і торкнеться лише користувачів з Європейського Союзу.

Клієнти платформи отримали повідомлення про делістинг електронною поштою. В ньому зазначалося, що купівля USDT буде призупинена до кінця січня. Крім того, користувачі, що володіють USDT, матимуть час до 31 березня, щоб конвертувати свої активи в інші токени, сумісні з MiCA.

Якщо вони не зможуть конвертувати вручну, біржа автоматично перекаже кошти у відповідний стейблкоїн або еквівалентний цифровий актив, йдеться в повідомленні.

Також відомо, що Crypto.com проведе делістинг інших активів, а саме: Dai (DAI), Wrapped Bitcoin (WBTC), Pax Gold (PAXG) і Pax Dollar (USDP). Крім того, це також торкнеться трьох похідних цифрових активів, якими оперує Crypto.com.

У США штат Юта готується інвестувати бюджетні кошти у криптовалюти

Законодавці штату Юта наблизилися до історичного рішення дозволити владі штату інвестувати частину державних коштів у криптовалюти. Законопроєкт, який уже схвалений профільним комітетом, може зробити Юту першим штатом США з такою ініціативою.

Комітет з економічного розвитку Палати представників Юти підтримав законопроект HB 230 про поправки в галузі блокчейну та цифрових інновацій (за 8 голосів, проти — 1).

Представник Джордан Тойшер (Jordan Teuscher) запропонував документ, який надасть скарбнику штату повноваження вкладати до 5% певних державних фондів у «кваліфіковані цифрові активи».

До таких активів відносяться криптовалюти з ринковою капіталізацією понад $500 млрд і схвалені стейблкоіни. Законопроект також містить положення про регулювання майнінгу та забороняє місцевій владі обмежувати прийом криптовалют як оплату за легальні товари та послуги.

Цифрові активи штату повинні зберігатися через захищені кастодіальні рішення у кваліфікованих зберігачів або у біржових продуктах. За певних умов казначею дозволяється займатися стейкінгом та кредитуванням криптоактивів.

TON представив масштабні плани розвитку на 2025 рік

Розробники The Open Network (TON) розповіли про оновлення в мережі та екосистемі, заплановані на першу половину 2025 року.

Серед основних змін: