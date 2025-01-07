До «Дія.City» у 2024 році приєдналося 880 нових резидентів

До спеціального податкового режиму для IT-галузі «Дія.City» у 2024 році долучилося 880 нових резидентів, що на 2,4 рази більше порівняно з 2023 роком. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Нові резиденти

Серед нових резидентів такі технологічні компанії, як Grammarly, Rakuten Viber, Petcube, Intellias та Netpeak.

Також, минулого року була запущена платформа CodeUA, яка допомагає іноземним клієнтам знаходити українських підрядників. Наразі на платформі зареєстровано 638 українських компаній і понад 100 іноземних клієнтів.

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В рамках «Дії» стартувала програма е-резидентства, яка дозволяє іноземцям реєструвати компанії в Україні та сплачувати податки до українського бюджету.

«На наступний рік планів ще більше, розвиток цифрової економіки — один із пріоритетів. Це шлях до зростання ВВП, зміцнення економіки та армії», — додав Федоров.