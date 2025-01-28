Мінфін залучив понад 6 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 28 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,23 млрд грн, що на 2,28 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 8,51 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

368,38 млн грн під 15,35% з погашенням 24 червня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,06%);

164,32 млн грн під 16,70% з погашенням 9 червня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,20%);

5,69 млрд грн під 13,92% з погашенням 31 січня 2029 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 13,80%).

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.