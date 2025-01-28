Протягом останніх днів зафіксована масова розсилка електронних листів нібито від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України про необхідність зв’язатись з представником ДПС.
ДПС попереджає: шахраї здійснюють розсилку фейкових листів від служби
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Що відомо
Повідомлення має такий зміст: «Доброго дня. [Прізвище, ім'я, по батькові представника керівного складу територіального органу Державної податкової служби України] турбує. Перекажіть, щоб [Ім'я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел. +380932652751».
Наголошуємо, ДПС не вказує при листуванні особисті номери телефонів для зв’язку.
Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України. Вони виглядають як офіційні листи та вводять одержувача в оману. Таким чином зловмисники легко входять у довіру.
Нагадуємо: вся інформація для платників податків висвітлюється на сторінках вебпорталу Державної податкової служби України (https://tax.gov.ua).
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