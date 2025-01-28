Фонд гарантування продає активи банків на 8,36 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня виставляє на продаж активи шести банків, що ліквідуються, на загальну суму 8,36 млрд грн. Про це повідомив ФГВФО .

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Продаж активів

«Цього тижня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів шести банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 8,36 млрд грн», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що із загальної суми на 8,13 млрд грн виставлено права вимоги за кредитами, на 153,82 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 76,23 млн грн.