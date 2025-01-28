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28 січня 2025, 15:33

Найбільший банк Нідерландів продає бізнес в росії

Найбільший нідерландський банк ING Group залишає російський ринок після більш ніж 30-річної присутності. Банк домовився про продаж російського бізнесу АТ «Глобал девелопмент» — російській компанії, яка належить фінансовому інвестору з Москви, що надає факторингові послуги. Про це повідомляє пресслужба ING.

Найбільший нідерландський банк ING Group залишає російський ринок після більш ніж 30-річної присутності.
Фото: wikipedia.org

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Угода, яка має отримати погодження від регуляторів, як очікується, буде закрита у третьому кварталі 2025 року.

Зазначається, що Глобал девелопмент має намір продовжувати обслуговувати клієнтів у росії під новим брендом.

ING був одним із перших західних банків, що зайшли до росії після розпаду СРСР. Він почав надавати корпоративні послуги у 1993 році. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році нідерландський банк не розвивав бізнес із російськими компаніями, та скоротив операції. Його кредитний портфель зменшився більш ніж на 75%.

ING очікує, що негативний вплив на прибутки та збитки складе приблизно 700 млн євро після сплати податків. Ця сума включає «знижку», яку банку довелося дати покупцю — різницю між ціною продажу та балансовою вартістю у розмірі 400 млн євро.

Щоб ускладнити відхід іноземних компаній, російська влада зобов'язала їх продавати бізнес із дисконтом, який зараз становить уже не менше 60% від справедливої вартості активу. Крім того, треба заплатити 35% «добровільного внеску» до бюджету рф від ціни угоди, відомої як «податок на вихід».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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