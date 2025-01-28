Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у ході опрацювання запиту від правоохоронних органів розшукало активи колишнього народного депутата України — проросійського олігарха на загальну суму понад 3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба АРМА.
АРМА виявило активи проросійського олігарха на понад 3 мільярди
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Зазначається, що ця особа, причетна до пособництва країні-агресору, наразі переховується за кордоном, але продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на підрив суверенітету України.
У результаті опрацювання звернення органу досудового розслідування АРМА виявило:
- понад 3 млрд грн та близько $2 млн;
- понад 300 об'єктів нерухомості;
- близько тисячі одиниць транспортних засобів, у тому числі сільськогосподарську техніку;
- технологічне устаткування.
Ці активи належать фігуранту кримінального провадження та пов’язаним із ним підприємствам.
Зібрану інформацію передано до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту. Після цього активи можуть бути передані в управління АРМА.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що АРМА визначило переможця конкурсного відбору банку для розміщення арештованих коштів. Ним став один з найбільших державних банків України — Сенс Банк.
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