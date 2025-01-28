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28 січня 2025, 14:54

АРМА виявило активи проросійського олігарха на понад 3 мільярди

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у ході опрацювання запиту від правоохоронних органів розшукало активи колишнього народного депутата України — проросійського олігарха на загальну суму понад 3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у ході опрацювання запиту від правоохоронних органів розшукало активи колишнього народного депутата України — проросійського олігарха на загальну суму понад 3 млрд грн.
Фото: НБУ

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Зазначається, що ця особа, причетна до пособництва країні-агресору, наразі переховується за кордоном, але продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на підрив суверенітету України.

У результаті опрацювання звернення органу досудового розслідування АРМА виявило:

  • понад 3 млрд грн та близько $2 млн;
  • понад 300 об'єктів нерухомості;
  • близько тисячі одиниць транспортних засобів, у тому числі сільськогосподарську техніку;
  • технологічне устаткування.

Ці активи належать фігуранту кримінального провадження та пов’язаним із ним підприємствам.

Зібрану інформацію передано до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту. Після цього активи можуть бути передані в управління АРМА.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що АРМА визначило переможця конкурсного відбору банку для розміщення арештованих коштів. Ним став один з найбільших державних банків України — Сенс Банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
28 січня 2025, 14:58
#
Чому це виявлено на третій рік війни тільки? Арма так погано працює?
+
0
Disorder
Disorder
28 січня 2025, 16:03
#
U could try do that better
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