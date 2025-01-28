АРМА виявило активи проросійського олігарха на понад 3 мільярди

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у ході опрацювання запиту від правоохоронних органів розшукало активи колишнього народного депутата України — проросійського олігарха на загальну суму понад 3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Зазначається, що ця особа, причетна до пособництва країні-агресору, наразі переховується за кордоном, але продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на підрив суверенітету України.

У результаті опрацювання звернення органу досудового розслідування АРМА виявило:

понад 3 млрд грн та близько $2 млн;

понад 300 об'єктів нерухомості;

близько тисячі одиниць транспортних засобів, у тому числі сільськогосподарську техніку;

технологічне устаткування.

Ці активи належать фігуранту кримінального провадження та пов’язаним із ним підприємствам.

Зібрану інформацію передано до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту. Після цього активи можуть бути передані в управління АРМА.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що АРМА визначило переможця конкурсного відбору банку для розміщення арештованих коштів. Ним став один з найбільших державних банків України — Сенс Банк.