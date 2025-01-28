План перевиконано: До держбюджету торік надійшло понад 130 мільярдів акцизного податку

У 2024 році до загального фонду державного бюджету надійшло 133,6 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів. Це на 16,5% (18,9 млрд грн) більше, ніж у 2023 році. Показник доходів виконаний на 103,3 %, додатково до бюджету надійшло 4,3 млрд грн, повідомляє Державна податкова служба.

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Зазначається, що минулого року спостерігалася позитивна динаміка надходжень з основних підакцизних товарів.

З виробленої та ввезеної на митну територію України лікеро-горілчаної продукції надійшло 11 млрд грн. Це на 8,5 % (0,9 млрд грн) більше, ніж у 2023 році та на 15 % (1,4 млрд грн) більше показника доходів.

З вироблених та ввезених тютюнових виробів торік надійшло 96,6 млрд грн. Це на 20,3 % (16,3 млрд грн) більше, ніж у 2023 році та на 7,7 % більше, ніж показник доходів.