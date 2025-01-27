Україна торік витратила на імпорт електрики майже $670 мільйонів

Українські компанії у 2024 році витратили на імпорт електроенергії $669,4 млн. Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group у Фейсбуці .

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«$669,4 мільйона — такої рекордної суми сягнула вартість імпортованої електричної енергії торік. 2024-го вона коштувала Україні на два мільйони доларів більше, ніж за попередні п'ять років разом», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною цього є рекордні значення імпорту електрики та зміна її ціни порівняно із 2023 роком.

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Водночас експорт електрики приніс торік $81 млн. «Протягом 2023−2024-го мали від'ємне сальдо в зовнішній торгівлі електричною енергією. Усе через війну, яку держава-терористка провадить проти України, руйнуючи нашу енергетичну інфраструктуру», — наголосили у DiXi Group.