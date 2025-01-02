Україна у 2024 році імпортувала 4,4 млн МВт-год електроенергії. Це у 5,5 разів більше в порівнянні з 2023 роком. Про це йдеться в даних EXPRO.
Україна за 2024 рік збільшила імпорт електроенергії в 5,5 разів — EXPRO
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За даними моніторингу, Угорщина зайняла 39% у структурі імпорту за весь рік, Словаччина — 23%, Румунія — 18%, Польща — 14% та Молдова — 5%.
Пік імпорту цьогоріч був у червні, було поставлено сумарно понад 850 тис. МВт-год. Збільшення поставок було зумовлено сприятливою ціновою ситуацією на сусідніх ринках електроенергії.
Імпорт електроенергії у грудні
У грудні 2024 р. Україна збільшила імпорт електроенергії в 2,6 рази, у порівнянні з листопадом 2024 р., — до понад 430 тис. МВт*год.
Угорщина надалі займає найбільшу частку у структурі імпорту — 35%. На другому місці Словаччина, з 25%. Найбільше за місяць зріс імпорт з Угорщини, в 4 рази — до 152 тис. МВт-год.
Експорт електроенергії в 2024-му році
Експорт електроенергії у 2024 р. залишився майже на рівні 2023 р. — 366 тис. МВт*год. Найбільше електроенергії за рік було поставлено у березні — 154 тис. МВт*год.
Таким чином, за результатами 2024-му Україна є нетто-імпортером.
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