Угорщина готова підтримати продовження санкцій проти росії — Bloomberg

Угорщина погодилася схвалити продовження санкцій проти росії. Очікується, що Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання країни з приводу «енергетичної безпеки». Про це пише Politico, посилаючись на двох неназваних дипломатів ЄС.

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Видання зазначає, що посли Євросоюзу мають зібратися на надзвичайному засіданні вранці 27 січня, а угоду, як очікують, буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ, що розпочнеться після цього в Брюсселі.

Раніше прем'єр-міністр УгорщиниВіктор Орбан заявив, що Україна має поновити транзит російського газу, якщо хоче продовження європейських санкцій проти рф.

Нагадаємо

Менше ніж тиждень тому угорський премʼєр вимагав відновлення транзиту газу через Україну в обмін на продовження санкцій проти росії.