Акції Nvidia впали на 11% на премаркеті

Акції Nvidia впали на 11% через занепокоєння, викликане успіхами китайського стартапу DeepSeek у сфері штучного інтелекту (ШІ). Це стало частиною глобального обвалу на ринку технокомпаній, повідомляє CNBC.

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Причини

DeepSeek, китайський стартап, наприкінці грудня представив безкоштовну модель ШІ з відкритим кодом, яка була розроблена всього за два місяці з витратами менше $6 мільйонів. Це значно дешевше, ніж аналогічні проекти західних компаній. Наприкінці січня стартап презентував ще одну модель, яка перевершила останні досягнення OpenAI у низці тестів.

Ці успіхи викликали серйозні питання щодо ефективності мільярдних інвестицій західних компаній у ШІ-технології. Експерти вважають, що DeepSeek, маючи значно менші ресурси, змогла створити конкурентний продукт, що може підірвати лідерство США у галузі штучного інтелекту.

Падіння акцій

Акції Nvidia, яка є одним із головних бенефіціарів ШІ-буму, впали на 11%. Також значні втрати зазнали нідерландські компанії ASML та ASM International, які спеціалізуються на виробництві обладнання для напівпровідникової промисловості. Їхні акції впали на 10,59% і 14,94% відповідно. Японські виробники напівпровідників також зазнали серйозних збитків.

Ці події підкреслюють, що технологічний сектор стає все більш конкурентоспроможним, а інновації можуть виходити з несподіваних джерел. Успіхи DeepSeek можуть стати початком нової ери у сфері ШІ, де традиційні гіганти будуть змушені переглянути свої стратегії.

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