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27 січня 2025, 17:59

Думки експертів: Чому XYZVerse — найкращий вибір порівняно з Dogecoin і Shiba

Із змінами на крипторинку з’являється новий гравець, який може перевершити Dogecoin і Shiba Inu до 2025 року. Експерти зосереджують увагу на XYZVerse, вказуючи на його потенціал очолити наступну хвилю криптовалют. Чим цей цифровий актив вирізняється серед конкурентів, і чому аналітики настільки оптимістичні щодо його майбутнього?

Із змінами на крипторинку з’являється новий гравець, який може перевершити Dogecoin і Shiba Inu до 2025 року.

Інавгурація Трампа викликала хаос у криптосвіті: мем-коїн $XYZ готовий до вибухового зростання на 99 900%

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Інавгурація Дональда Трампа спричинила сейсмічний зсув на крипторинку, підготувавши ґрунт для безпрецедентного бичачого ралі. У той час як основні монети ледь зростають із двозначними показниками, мем-коїни захоплюють увагу.

Недавнє зростання PNUT на 4 500%? Вибух FRED на 6 000%? Це вже історія, похована в попелі короткострокового ажіотажу. Ці монети не витримали тиску продажів, залишивши інвесторів із FOMO зализувати рани. Але криптобитва не чекає на слабких — новий титан вийшов на сцену з планами побити всі рекорди прибутків і викликати ринковий вибух на 99 900%.

$XYZ виходить на ринг, щоб перевершити легенди мем-коїнів

Познайомтеся з $XYZ — першим у світі спортивним мем-коїном для справжніх криптоентузіастів, які прагнуть 1000-кратних доходів. Цей токен створений для тих, хто живе азартом змагань.

З приходом Трампа крипторинок готовий до вибуху, і конкуренція стає ще жорсткішою. Виживуть тільки найсильніші. $XYZ — символ нової криптоери для тих, хто готовий йти до кінця. Із справжніми бізнес-лідерами на борту настав час для монет, які готові до справжньої боротьби.

$XYZ вже приносить результати ще до виходу на ринок

Передпродаж $XYZ вже розпочато, надаючи можливість придбати токен за спеціальною ціною.

  • Стартова ціна: $0.0001

  • Поточна ціна: $0.002

  • За кілька місяців $XYZ вже виріс більш ніж на 2000%!

Наступний етап: $0.0025 (+25% зростання)
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Від мема до мейнстриму: незупинний ріст Dogecoin

Dogecoin з’явився як жарт у 2013 році, створений Біллі Маркусом і Джексоном Палмером. Його логотипом став популярний мем із собакою сиба-іну, що зробило його веселою альтернативою серйозним криптовалютам. На відміну від Bitcoin, Dogecoin не має максимального обмеження, і нові монети постійно видобуваються. Це зробило його доступним для масового використання. У 2021 році вартість Dogecoin злетіла, досягнувши ринкової капіталізації понад $50 мільярдів. Цей стрибок був викликаний ажіотажем у соцмережах, особливо твітами Ілона Маска.

SHIB: Як мем-коїн став більше, ніж жарт

Shiba Inu (SHIB), натхненний Dogecoin, швидко обрав свій шлях у світі криптовалют. Запущений у 2020 році анонімним розробником Рьоші, SHIB працює на блокчейні Ethereum, що відкриває йому доступ до широкої екосистеми Ethereum.

SHIB розпочав із вражаючої кількості токенів — квадрильйон! Половина з них була відправлена співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну, який пожертвував значну частину на боротьбу з COVID-19 в Індії, а решту 40% спалив, що привернуло увагу до проєкту.

Хоча DOGE і SHIB залишаються популярними, XYZVerse виділяється у 2025 році завдяки об'єднанню спортивних фанатів, орієнтації на спільноту та прагненню до безпрецедентного зростання.

Докладніше про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
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