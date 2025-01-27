Продажі нових легковиків в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році. Про це йдеться в даних Укравтопрому.
27 січня 2025, 11:39
За рік українці витратили на нові авто 125 мільярдів гривень
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Скільки сплачено за авто
Близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.
- Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota — 18,3 млрд грн.
- Другий результат у BMW — 16 млрд грн.
- На третьому місці Mercedec-Benz — 9,7 млрд грн.
- На моделі VW українці витратили 9,2 млрд грн — четверте місце.
- Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault — 6,4 млрд грн.
У топ-10 марок нових авто, на які не скупились українці, також потрапили: Audi, Skoda, Lexus, Land Rover, Porshe.
Джерело: Мінфін
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