У Чехії можуть створити центри повернення, які допомагатимуть українським біженцям повернутися на батьківщину. Про це виданню Deník N повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Чехії, передає «Європейська правда».
26 січня 2025, 15:05
У Чехії планують створити центри для повернення для українських біженців
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Міністр національної єдності Олексій Чернишов обговорить це питання під час свого візиту до Чехії наступного тижня.
Створення центру повернення готується й у в німецькому Берліні. Видання пише, що Україна також обговорила проєкт з Польщею.
Новостворені установи покликані допомагати українцям з поверненням, а також слугувати культурними та громадськими центрами.
За останніми даними МВС Чехії, наразі у країні перебуває близько 390 тисяч людей з України з тимчасовим захистом.
Джерело: Мінфін
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