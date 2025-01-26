У Чехії планують створити центри для повернення для українських біженців

У Чехії можуть створити центри повернення, які допомагатимуть українським біженцям повернутися на батьківщину. Про це виданню Deník N повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Чехії, передає «Європейська правда».

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Міністр національної єдності Олексій Чернишов обговорить це питання під час свого візиту до Чехії наступного тижня.

Створення центру повернення готується й у в німецькому Берліні. Видання пише, що Україна також обговорила проєкт з Польщею.

Новостворені установи покликані допомагати українцям з поверненням, а також слугувати культурними та громадськими центрами.

За останніми даними МВС Чехії, наразі у країні перебуває близько 390 тисяч людей з України з тимчасовим захистом.