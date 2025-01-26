Нацбанк відновив купівлю валюти

Національний банк України на минулому тижні відновив купівлю валюти, але інтервенції були незначними — $0,05 млн, тоді як на тиждень раніше регулятор взагалі не купував валюту. Про це свідчать дані НБУ .

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Водночас протягом 20−24 січня НБУ продав $756,3 млн, тоді як два тижні до цього сума становила понад $1 млрд.

Офіційний курс гривні на минулому тижні змінився у бік зміцнення національної валюти. Якщо на початку тижня 1 гривня коштувала 42,13, то на понеділок, 27 січня, курс встановлений на рівні 41,97.

Джерело: НБУ

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