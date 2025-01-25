Долар переживає різке тижневе падіння з липня 2023 року

Індекс Bloomberg Dollar Spot знизився на 1,7% із закриття минулого тижня, показавши найгіршу тижневу динаміку за останні 18 місяців. Востаннє таке різке падіння спостерігалося у липні 2023 року, що збіглося із завершенням циклу посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи. Про це пише investing.com.

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Валютні трейдери стикаються з багатьма обговореннями тарифів з боку президента Дональда Трампа, але без будь-яких конкретних дій. Це сприяло слабкій динаміці долара цього тижня.

Зниження вартості світової резервної валюти продовжилося до пізнього четверга після того, як президент Трамп, мабуть, пом'якшив свою позицію щодо тарифів проти Китаю. Це знаменує собою значне зрушення на валютному ринку, при цьому індекс Dollar Spot зафіксував різке тижневе падіння з середини 2023 року.