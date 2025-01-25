Moody's підвищило кредитний рейтинг Аргентини

Рейтингова агенція Moody's підвищила довгострокові рейтинги емітента Уряду Аргентини в іноземній та національній валюті з Ca до Caa3. Прогноз країною також змінено зі стабільного на позитивний. Про це пише investing.com.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Це підвищення відображає успішну зміну політики уряду, яка сприяла фіскальним та монетарним коригуванням, допомагаючи стабілізувати економіку та зовнішні фінанси. Це знизило можливість кредитної події. Однак залишаються значні ризики, пов'язані зі здатністю країни покрити виплати із зовнішнього боргу. Ці ризики можуть виникнути через скасування контролю за рухом капіталу та валютного контролю або через негативні шоки, що ведуть до кредитної події зі значними втратами для власників облігацій.

Позитивний прогноз вказує на потенціал подальшого покращення рейтингу з продовженням макроекономічного коригування Аргентини. Плавний перехід до відкритого рахунку капіталу буде відповідати вищим рейтингам.