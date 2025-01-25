Крипто-кити скуповують XYZVerse —прогнозують, що він обжене Dogecoin

Впливові інвестори активно скуповують XYZVerse — нову криптовалюту, яка вже спричинила справжній фурор. Аналітики прогнозують, що XYZVerse незабаром перевершить популярні токени, такі як Dogecoin та Shiba Inu . Цей несподіваний зсув на крипторинку привернув увагу багатьох. Що ж стоїть за стрімким зростанням XYZVerse? У цій статті ми розкриємо причини його популярності та потенціал змінити ринкові реалії.

XYZ: Новий чемпіон мем-коїнів, готовий завоювати 2025 рік

Фанати в захваті! Токен XYZ виходить на арену крипторинку, знищуючи конкурентів — марні проєкти, схеми фармінгу та шахрайські ініціативи. Як справжній чемпіон, цей перший в історії спортивний мем-токен подолав ведмежий ринок із незламною рішучістю й не збирається зупинятися. Із прогнозованим зростанням у 75X, XYZ залишить позаду мем-коїни 2024 року, такі як BOME та WIF.

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XYZ створює унікальну ігрову платформу з XYZVerse, який було визнано найкращим новим мем-проєктом. Унікальна концепція поєднує азарт спорту та енергію мемів. Завдяки дорожній карті, що включає розважальні dApps, XYZ приваблює мільйони спортивних фанатів, готових до дій.

💥 Пропустили суперцикл мем-коїнів? 💥

Використовуючи зростаючу нішу ставок, XYZ готовий стати справжньою легендою мем-коїнів. У той час як BOME показав зростання на 5000%, а WIF — на 1000%, XYZ прогнозує збільшення на 7400% від поточної ціни до моменту запуску токена (TGE), залишаючи конкурентів далеко позаду.

🥇 Об'єднуючи спільноту, забезпечуючи успіх 🥇

XYZVerse стане MVP цього бичачого ринку, дозволяючи спільноті управляти екосистемою. Активні учасники отримають airdrop токенів XYZ як подяку. Завдяки міцній токеноміці та планам лістингу на CEX/DEX платформах, XYZ орієнтований на стабільний дохід і регулярне спалювання токенів, що сприяє сильній ціні та процвітаючій спільноті.

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Dogecoin: Мем-коїн, що підкорив криптосвіт

Dogecoin з’явився у 2013 році як жарт. Його творці хотіли створити веселу альтернативу традиційним криптовалютам. Логотипом став мем із собакою породи сіба-іну. На відміну від Bitcoin, у Dogecoin немає обмеження на кількість монет, і нові монети генеруються кожні 10 хвилин. Хоча спочатку Dogecoin сприймався як «мем-коїн», його вартість різко зросла у 2021 році, ставши однією з десяти найбільших криптовалют із ринковою капіталізацією понад $50 млрд. Цей злет багато в чому був спричинений підтримкою в соцмережах, особливо від Ілона Маска.

Технологія Dogecoin є простою, що дозволяє швидко та дешево здійснювати транзакції. Однак відсутність обмеження на випуск монет викликає побоювання щодо його довгострокової цінності. Популярність Dogecoin сильно залежить від трендів у соцмережах. Якщо вплив збережеться, монета продовжить зростати, але інвесторам слід бути обережними й уважно вивчати ринок.

Shiba Inu (SHIB): Від мем-коїна до криптовалютного претендента

Shiba Inu (SHIB), натхненний Dogecoin, почав своє існування як жарт, але швидко став чимось більшим. Запущений у 2020 році, SHIB працює на блокчейні Ethereum, що відкриває доступ до величезної екосистеми. Половина величезного запасу токенів була відправлена співзасновнику Ethereum, Віталіку Бутеріну, який пожертвував їх на благодійність і спалив 40%, привертаючи увагу до проєкту.

На відміну від Dogecoin, SHIB використовує можливості Ethereum, такі як децентралізований обмін ShibaSwap, NFT і плани створення DAO. Ці особливості роблять SHIB привабливим для інвесторів, які шукають реальні застосування. Хоча ринок криптовалют нестабільний, SHIB продовжує розвиватися і стає більшим, ніж просто мем.

Об'єднуючи пристрасть до спорту та мем-культури, XYZVerse готовий перевершити DOGE та SHIB, ставши провідним мем-коїном на поточному бичачому ринку.

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