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24 січня 2025, 18:32

Георгієва прокоментувала боротьбу з інфляцією у світі

Світ досяг значного прогресу в боротьбі з інфляцією, не викликавши рецесії, але ще багато чого треба зробити, оскільки повністю її перемогти не вдалося, заявила керуюча директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в Давосі, передає Forbes.

Світ досяг значного прогресу в боротьбі з інфляцією, не викликавши рецесії, але ще багато чого треба зробити, оскільки повністю її перемогти не вдалося, заявила керуюча директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в Давосі, передає Forbes.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини«Голова джина в пляшці, більша частина тіла джина в пляшці, але ноги все ще стирчать, — відповіла вона на запитання, чи переможений „джин“ інфляції. — Нам треба загнати його до кінця».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Голова джина в пляшці, більша частина тіла джина в пляшці, але ноги все ще стирчать, — відповіла вона на запитання, чи переможений „джин“ інфляції. — Нам треба загнати його до кінця».

Натомість Георгієва відзначила прогрес країн у боротьбі з інфляцією, назвавши його «дивовижним».

«Коли ми дивимось у минуле, на останні десятиліття, кожен епізод інфляції потребує підвищення ставок, і у відповідь інфляція піде на спад, але ціною рецесії», — пояснила вона.

Водночас зараз уперше інфляція знижується, ставки підвищені, але досі є зростання світової економіки на 3,3%.

За її словами, якщо вдасться знизити світову інфляцію й утримати функціонування економіки та робочі місця, це буде «дуже хороший результат».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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san4os
san4os
24 січня 2025, 19:30
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Все понятно. Щоб знизити інфляцію, підвищили облікові ставки, але при цьому є ризик рецесії, якої поки світові вдається уникати…
А у нас повний букет: інфляція, високі облікові ставки, і рецесія…
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