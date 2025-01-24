Георгієва прокоментувала боротьбу з інфляцією у світі

Світ досяг значного прогресу в боротьбі з інфляцією, не викликавши рецесії, але ще багато чого треба зробити, оскільки повністю її перемогти не вдалося, заявила керуюча директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в Давосі, передає Forbes.

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«Голова джина в пляшці, більша частина тіла джина в пляшці, але ноги все ще стирчать, — відповіла вона на запитання, чи переможений „джин“ інфляції. — Нам треба загнати його до кінця».

Натомість Георгієва відзначила прогрес країн у боротьбі з інфляцією, назвавши його «дивовижним».

«Коли ми дивимось у минуле, на останні десятиліття, кожен епізод інфляції потребує підвищення ставок, і у відповідь інфляція піде на спад, але ціною рецесії», — пояснила вона.

Водночас зараз уперше інфляція знижується, ставки підвищені, але досі є зростання світової економіки на 3,3%.

За її словами, якщо вдасться знизити світову інфляцію й утримати функціонування економіки та робочі місця, це буде «дуже хороший результат».