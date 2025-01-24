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24 січня 2025, 15:32

«Національний кешбек»: Гроші тепер можна витрачати на товари в Укрпошті

Відтепер у відділеннях Укрпошти українці можуть розраховуватися карткою «Національний кешбек» не лише для оплати послуг, а й для придбання товарів вітчизняного виробництва. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відтепер у відділеннях Укрпошти українці можуть розраховуватися карткою «Національний кешбек» не лише для оплати послуг, а й для придбання товарів вітчизняного виробництва.
Фото: easypay.ua

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На сьогодні у відділеннях компанії доступно понад 350 найменувань товарів, представлених у програмі «Національний кешбек». Серед них:

  • продукти харчування,
  • побутова хімія,
  • господарські товари.

Крім того, кошти, накопичені на картці «Національний кешбек», можна використати для оплати мобільного зв’язку, поштових і комунальних послуг, передплати періодичних видань, придбання художніх марок, а також для пожертв на підтримку Збройних Сил України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрпошта приєдналася до програми у грудні 2024 року. Компанія виступає одразу у двох ролях: як виробник, на товари якого нараховується 10% кешбеку, та як торгова мережа, де українці, купуючи товари вітчизняного виробництва, можуть накопичувати кешбек.

Програма «Національний кешбек»

Мета програми — підтримка українців і стимулювання попиту на товари місцевого виробництва. Держава нараховує 10% кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Максимальна сума кешбеку — 3 000 грн на місяць.

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
torn
torn
24 січня 2025, 15:44
#
Легендарные хозяйственное мыло и кабачковая икра от Укрпошта, как их ещё Смелянский не деколонизировал. Тот случай, когда ярый противник совка им же и управляет.
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