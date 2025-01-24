«Національний кешбек»: Гроші тепер можна витрачати на товари в Укрпошті

Відтепер у відділеннях Укрпошти українці можуть розраховуватися карткою «Національний кешбек» не лише для оплати послуг, а й для придбання товарів вітчизняного виробництва. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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На сьогодні у відділеннях компанії доступно понад 350 найменувань товарів, представлених у програмі «Національний кешбек». Серед них:

продукти харчування,

побутова хімія,

господарські товари.

Крім того, кошти, накопичені на картці «Національний кешбек», можна використати для оплати мобільного зв’язку, поштових і комунальних послуг, передплати періодичних видань, придбання художніх марок, а також для пожертв на підтримку Збройних Сил України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрпошта приєдналася до програми у грудні 2024 року. Компанія виступає одразу у двох ролях: як виробник, на товари якого нараховується 10% кешбеку, та як торгова мережа, де українці, купуючи товари вітчизняного виробництва, можуть накопичувати кешбек.

Програма «Національний кешбек»

Мета програми — підтримка українців і стимулювання попиту на товари місцевого виробництва. Держава нараховує 10% кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Максимальна сума кешбеку — 3 000 грн на місяць.

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.