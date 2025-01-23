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23 січня 2025, 18:16

Ціни на каву оновили рекорд

Ціни на арабіку підскочили до історичного максимуму в четвер завдяки сильному попиту та низьким постачанням з Бразилії. Про це пише Moscow Times.

Ціни на арабіку підскочили до історичного максимуму в четвер завдяки сильному попиту та низьким постачанням з Бразилії.
Фото: depositphotos

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Торги на біржі

Ф'ючерси на каву арабіку зросли на 2,1% до рекордних $348,90 за фунт.

За словами дилерів, у центрі уваги ринку, як і раніше, знаходяться поставки з Бразилії, що є найбільшим виробником, у той час, як запаси сертифікованої арабіки на біржі ICE залишаються низькими.

Ціна на каву робуста збільшилася на 1,3% до $5,522 за метричну тонну — максимуму з 10 грудня.

Читайте також: Кава — новий какао: чому чашка еспресо незабаром коштуватиме на чверть дорожче

Учасники ринку також відзначили високий спотовий попит у Європі, особливо на бразильську каву.

Нагадаємо

Інфляційні потрясіння у сфері кави сталися за кілька місяців після того, як вартість іншого тропічного товару — какао — підскочила до історичного максимуму, збільшившись більш ніж на 175% менш як за півтора роки. Хоча у цих двох товарів мало спільного, зростання цін змушує проводити паралелі та залучає спекулянтів.

На відміну від какао, де фермери роками не заробляли грошей, а подальша відсутність інвестицій означає старіння та хвороби дерев, кава — це динамічна галузь. У кількох країнах плантації управляються як комерційні підприємства, а чи не як мізерна версія дрібних селян у какао промисловості. Бразилія, В'єтнам і Колумбія, а також кілька інших країн, мають потенціал виробляти більше, якщо дозволить погода. Ціни стимулюють фермерів.

Але зміна клімату є структурною проблемою для кави.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
23 січня 2025, 18:19
#
Ось він реальний бентховент.
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