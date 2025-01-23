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23 січня 2025, 16:24

Bitget стала другою криптобіржею за кількістю користувачів

Криптовалютна біржа Bitget стала другою криптобіржею за кількістю користувачів. Це випливає зі звіту компанії про прозорість за 2024 рік, пише incrypted.

Криптовалютна біржа Bitget стала другою криптобіржею за кількістю користувачів.
Фото: bits.media

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Деталі

У Bitget вважають 2024 рік одним з найуспішніших років, пережитих компанією з моменту її запуску у 2018 році. Інновації, стратегічні бізнес-рішення та високий попит на надійні платформи підштовхнули екосистему до розширення, яке перевершило всі очікування, йдеться в пресрелізі.

За словами команди, платформа пережила сплеск користувацької бази, збільшившись з 20 млн у січні до понад 100 млн у грудні — зростання на 400%. У заяві сказано, що це розширення супроводжувалося значним збільшення торгової активності, щоденні обсяги якої подвоїлися до $20 млрд.

«Обсяги спотової торгівлі зростали в геометричній прогресії, збільшившись з $160 млрд у I кварталі до $600 млрд у IV кварталі. Ці досягнення стали можливими завдяки цілеспрямованій стратегії, що включає висококонкурентні пропозиції, інновації, орієнтовані на користувача, та глобальну експансію», — додали у Bitget.

Також у пресрелізі сказано, що у період з 2021 по 2024 рік користувацька база Bitget суттєво зросла в різних регіонах. Зокрема, у Південній Азії зафіксували зростання на 200%, у Південно-Східній Азії — на 140%, кількість європейських користувачів збільшилася на 67%.

Крім того, у Латинській Америці та на Близькому Сході спостерігався значний сплеск, а у регіоні СНД зростання склало 150%, в Африці — 300%, що є найвищим показником.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
23 січня 2025, 16:42
#
Набити кількість — не проблема…
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