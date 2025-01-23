Криптовалютна біржа Bitget стала другою криптобіржею за кількістю користувачів. Це випливає зі звіту компанії про прозорість за 2024 рік, пише incrypted.

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У Bitget вважають 2024 рік одним з найуспішніших років, пережитих компанією з моменту її запуску у 2018 році. Інновації, стратегічні бізнес-рішення та високий попит на надійні платформи підштовхнули екосистему до розширення, яке перевершило всі очікування, йдеться в пресрелізі.

За словами команди, платформа пережила сплеск користувацької бази, збільшившись з 20 млн у січні до понад 100 млн у грудні — зростання на 400%. У заяві сказано, що це розширення супроводжувалося значним збільшення торгової активності, щоденні обсяги якої подвоїлися до $20 млрд.

«Обсяги спотової торгівлі зростали в геометричній прогресії, збільшившись з $160 млрд у I кварталі до $600 млрд у IV кварталі. Ці досягнення стали можливими завдяки цілеспрямованій стратегії, що включає висококонкурентні пропозиції, інновації, орієнтовані на користувача, та глобальну експансію», — додали у Bitget.

Також у пресрелізі сказано, що у період з 2021 по 2024 рік користувацька база Bitget суттєво зросла в різних регіонах. Зокрема, у Південній Азії зафіксували зростання на 200%, у Південно-Східній Азії — на 140%, кількість європейських користувачів збільшилася на 67%.

Крім того, у Латинській Америці та на Близькому Сході спостерігався значний сплеск, а у регіоні СНД зростання склало 150%, в Африці — 300%, що є найвищим показником.