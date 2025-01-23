ЦБ Туреччини знизив ключову ставку до 45% річних

Центробанк Туреччини знизив ключову процентну ставку з 47,5% до 45% річних, випливає з пресрелізу регулятора. Рішення співпало з прогнозами більшості аналітиків.

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Зниження ставки

ЦБ Туреччини знизив ставку вдруге поспіль 26 грудня 2024 регулятор ухвалив рішення знизити тижневу ставку РЕПО з 50% до 47,5%.

Комітет із грошово-кредитної політики Банку Туреччини на чолі з керівником ЦБ Фатіхом Караханом зазначив, що має намір досягти цільового показника з інфляції в 5% у середньостроковій перспективі.

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«Зважаючи на відкладені ефекти посилення грошово-кредитної політики, Комітет прийматиме політичні рішення таким чином, щоб створити грошово-кредитні та фінансові умови, необхідні для забезпечення зниження базової тенденції інфляції та досягнення цільового показника інфляції у 5% у середньостроковій перспективі», — йдеться у повідомленні.

Резюме засідання буде опубліковано протягом п'яти робочих днів, уточнили у турецькому ЦБ.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», центральний банк Туреччини на засіданні у четвер, 26 грудня, знизив ключову ставку на 250 базисних пунктів, опустивши її до рівня 47,5% річних.

На попередньому засіданні у листопаді Центральний банк Туреччини залишив основну процентну ставку на рівні 50% восьмого разу поспіль.