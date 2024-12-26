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26 грудня 2024, 16:46

ЦБ Туреччини знизив ставку вперше за два роки

Центральний банк Туреччини на засіданні у четвер, 26 грудня, знизив ключову ставку на 250 базисних пунктів, опустивши її до рівня 47,5% річних. Про це повідомляє сайт регулятора. Ставка виявилася зниженою вперше майже за два роки — попереднього разу таке рішення Ц Б Туреччини ухвалював у лютому 2023 року, коли знизив ставку до 8,5%.

Центральний банк Туреччини на засіданні у четвер, 26 грудня, знизив ключову ставку на 250 базисних пунктів, опустивши її до рівня 47,5% річних.
Фото: depositphotos

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Інфляція

Базова інфляція в Туреччині в листопаді практично не змінилася, проте індикатори, що випереджають, вказують на зниження основного тренду інфляції в грудні, йдеться в пресрелізі регулятора. За останній квартал внутрішній попит на дефляційному рівні продовжив сповільнюватися.

Зважаючи на те, що жорсткість грошово-кредитної політики діє з лагом, Ц Б Туреччини прийматиме подальші рішення таким чином, щоб створити грошово-кредитні та фінансові умови, необхідні для зниження базової інфляції та досягнення цільового показника інфляції у 5% у середньостроковій перспективі.

Зниження ставки

Зниження ставки було значнішим, ніж очікували аналітики. Більшість опитаних Bloomberg економістів очікували, що базову ставку буде знижено на засіданні в грудні на 175 базисних пунктів до 48,25%.

Аналітики JPMorgan Chase і Deutsche Bank очікували зниження на 150 базисних пунктів, а Citigroup і Bank of America прогнозували скорочення на 250 базисних пунктів.

В ING очікували, що цього місяця банк знизить ставку на 250 базисних пунктів, хоча не виключали і меншого зниження, враховуючи вищі, ніж очікувалося, показники інфляції за листопад, що говорить про труднощі, що зберігаються в боротьбі з розгоном цін.

Економісти Goldman Sachs прогнозували, що регулятор швидше за все збереже ставки на колишньому рівні на дев'ятому засіданні поспіль, оскільки високий рівень інфляції в країні та зростання кредитування роблять зниження ставок «передчасним» на даному етапі.

Нагадаємо

На попередньому засіданні у листопаді Центральний банк Туреччини залишив основну відсоткову ставку на рівні 50% восьмого разу поспіль. Це максимум більш як за 20 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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