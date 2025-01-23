Канада від початку великої війни заморозила російських активів на понад $350 мільйонів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у межах антиросійських санкцій у Канаді було заблоковано активів рф на суму понад 457 млн канадських доларів (понад $350 млн). Про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, яка відповідає за контроль за дотриманням санкцій, повідомляє Укрінформ.

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«З 24 лютого 2022 року у Канаді загалом було заморожено активів на 140,1 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено фінансових транзакцій на $317,4 млн доларів, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно росії», — заявили правоохоронці.

У поліції додали, що заблокували також фінансових операцій на 387,2 тис. доларів та заморозили активів на 148,5 тис. доларів, пов’язаних із підсанкційними особами з білорусі.

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Нагадаємо

Минулого разу такі дані стосовно антиросійських санкцій Канада оприлюднювала у травні минулого року. Відтоді загальна вартість замороженого майна й коштів зросла всього на 230 тис. канадських доларів, хоча перелік підсанкційних осіб був розширений.

Від початку незаконної анексії росією Криму, Канада запровадила санкції проти понад 3000 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України.