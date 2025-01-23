Японський бізнес допомагатиме відновлювати Україну через нову платформу

Україна та Японія запустили бізнес-платформу інфраструктурних технологій для відновлення і реконструкції (JUPITeR). Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад і територій.

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«Платформа JUPITeR створена для координації та широкого залучення японських компаній до відновлення нашої інфраструктури. Сподіваємося, що разом напрацюємо надійні та дієві механізми координації підтримки. Це надасть нам із японськими колегами змогу чітко визначати пріоритети та ефективно відповідати на актуальні потреби відновлення України вже зараз», — зазначив віцепрем'єр із відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За допомогою JUPITeR планується підтримка проєктів відновлення через інформування членів платформи про ситуацію в Україні, потреби та пріоритетні проєкти.

Україна розраховує залучити японський бізнес до відновлення житлової інфраструктури, а також обмінюватися досвідом у навчанні фахівців транспортної сфери та інших проєктів.

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За словами заступниці міністра розвитку громад і територій Марини Денисюк, сьогодні Японія тісно співпрацює з Україною у сферах управління відходами та гуманітарного розмінування, а також постачає рейки для Укрзалізниці, комунальну техніку та теплові насоси для постраждалих громад.

Крім того, Мінрозвитку з японською агенцією JICA реалізує проєкт технічного співробітництва та третю фазу Програми екстреного відновлення.