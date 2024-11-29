Уряд Японії збирається збільшити свою фіскальну інвестиційну та кредитну програму 1,122 трлн єн ($7,46 млрд) на поточний фінансовий рік. Про це повідомляє Reuters.
29 листопада 2024, 18:06
Японія збільшить інвестиції на $7,5 мільярда, зокрема для підтримки України
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Як зазначається, таким чином японський уряд, серед іншого, хоче врахувати підтримку України країнами «Великої сімки» (G7).
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Японія погодила виділення Україні своєї частини у розмірі 471,9 млрд єн (понад $3 млрд) із кредиту G7 на $50 млрд, забезпеченого замороженими російськими активами.
Джерело: Мінфін
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