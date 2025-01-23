Google купує частину бізнесу HTC із розширеної реальності за $250 мільйонів

Компанія Google погодилася придбати частину бізнесу HTC із розширеної реальності (XR) за $250 млн. Таким чином Google розширює свої зусилля у створенні обладнання для віртуальної та доповненої реальності після нещодавнього запуску платформи Android XR. Про це повідомляє TechCrunch.

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У рамках угоди частина інженерного персоналу HTC VIVE перейде до Google, а також буде надано права на інтелектуальну власність. Водночас HTC збереже можливість використовувати та розвивати цю технологію.

Це вже друга велика угода між компаніями після покупки Google підрозділу смартфонів HTC за $1,1 млрд у 2017 році.

У Google заявили, що придбання прискорить розробку платформи Android XR для гарнітур і окулярів. Цей крок стався в той час, коли технологічні гіганти намагаються встановити домінування в технології XR, а Apple і Meta зберігають лідерство на ринку віртуальної реальності.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Google додатково інвестує понад $1 млрд у конкурента OpenAI — компанію Anthropic, зміцнюючи свої позиції в стартапі на тлі перегонів серед гігантів Кремнієвої долини за розробку передових систем штучного інтелекту (ШІ).