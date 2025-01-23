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23 січня 2025, 11:21

путін все більше занепокоєний економікою росії на тлі загрози нових санкцій від Трампа — Reuters

Російський диктатор володимир путін дедалі більше стурбований проблемами в економіці рф. Це відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни з Україною та погрожує новими санкціями. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією у Кремлі.

Російський диктатор володимир путін дедалі більше стурбований проблемами в економіці рф.

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Російська економіка, яка базується на експорті нафти, газу та корисних копалин, демонструвала стійке зростання протягом останніх двох років, попри численні раунди західних санкцій, введених після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Однак внутрішня економічна діяльність останнім часом постраждала через дефіцит робочої сили та високі процентні ставки, запроваджені для стримування інфляції, яка посилилася на тлі рекордних військових витрат.

Частина російської еліти вважає, що бажано шукати шляхи для переговорного врегулювання війни, повідомили два джерела, знайомі з настроями в Кремлі.

Трамп пообіцяв швидко вирішити війну в Україні. Цього тижня він заявив, що США запровадять нові санкції та тарифи проти росії, якщо путін не піде на переговори, додавши, що російська економіка «на шляху до великих проблем».

Читайте також: Трамп пригрозив росії жорсткими санкціями та митами, якщо та не зупинить війну

путін заявляв, що росія може воювати стільки, скільки буде потрібно, і що Москва ніколи не поступиться інтересами перед іншою державою.

Проте, російський диктатор також визнає тиск, який війна чинить на економіку, повідомило джерело, вказуючи на «дуже серйозні проблеми», такі як вплив високих процентних ставок на цивільний бізнес і промисловість.

Росія цього року підвищила витрати на оборону до рекордного для пострадянського періоду рівня — 6,3% ВВП, що становить третину бюджетних витрат. Ці витрати спричинили інфляцію.

Додатково до цього уряд прагнув збільшити податкові надходження, щоб скоротити бюджетний дефіцит.

Незадоволення путіна було очевидним на зустрічі в Кремлі з бізнес-лідерами ввечері 16 грудня, де він дорікав високопосадовцям економічного блоку, згідно з даними двох джерел.

Одне з джерел розповіло, що путін був явно незадоволений, коли дізнався, що приватні інвестиції скорочуються через високу вартість кредитів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+90
Три літри
Три літри
23 січня 2025, 11:27
#
Трамп тільки, но написав свій погрозливий твіт, а Рейтерс за ніч поки путлер спав встигло з’ясувати що той дуже цим переймаєтся?
+
+15
Abramon
Abramon
23 січня 2025, 13:42
#
Поки товстий схудне, то худий здохне.
В одічалих є ще вагомий аргумент такий, як загальна мобілізація.
+
0
Три літри
Три літри
23 січня 2025, 13:48
#
Вони могли давним давно нею скористатись і більш того в 2022 це вже було
мобізілація не вирішить проблем і не дасть швидкої перемоги
+
0
Abramon
Abramon
23 січня 2025, 14:07
#
Не так все просто з мобілізацією. «Народніє волнєніє» і непопулярні рішення режим одічалої цього остерігається, тому й не поспішає з цим рішенням. Поки воюють контрактники, які знають, що свідомо йдуть на убой і каліцтва оскільки
підписали контракт.
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
23 січня 2025, 14:26
#
Це не «мобілізація» а «могілізація», гестапо наловлює жертв на вулицях і кидає в бусики, думаючи що вони будуть вмирати за «незламного»)
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
23 січня 2025, 14:28
#
Чергові казки від пропагандистів. Дочитав до «СРСР допоміг америці перемогти гітлера» — далі думаю читати не варто, ніхто не сприйме цей висер серйозно.
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