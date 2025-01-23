Президент США Дональд Трамп погрожує запровадженням його країною жорстких економічних заходів проти російських товарів, якщо рф не погодиться на укладення угоди, яка припинить війну. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, ніяк при цьому не згадавши Україну.
Трамп пригрозив росії жорсткими санкціями та митами, якщо та не зупинить війну
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Позиція Трампа
Американський лідер заявив, що завжди мав дуже добрі стосунки з російським президентом володимиром путіним, любить російський народ і насправді не хоче завдавати шкоди росії, однак може виявитися змушеним це зробити.
«Якщо ми не укладемо „угоду“, причому вже скоро, у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі рівні податків і мит, а також санкції на все, що продається росією Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Давайте закінчимо цю війну, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом!» — написав Трамп.
За його словами, таку пропозицію він хоче зробити росії, «чия економіка занепадає», та особисто путіну «велику послугу», бо якщо не зупинити «безглузду війну, буде лише гірше». Він зазначив, що досягнення угоди можливо здійснити «легким або важким способом, і легкий спосіб завжди кращий».
Коментарі - 18
А какой таворооборот между рф и США?
Загалом у першому півріччі Росія продала товарів у США на суму $1,88 млрд, що у півтора рази менше, ніж за аналогічний період минулого року ($2,85 млрд).
США за січень-червень експортували до Росії товарів на $233,9 млн, проти $328,7 млн за той же період роком раніше.
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Ну і тут головне те кому ця торгівля важливіша: США для якого Росія дрібний торговець на ринку серед купи інших, чи Росії яка закупає американське навіть через треті руки за подвійний прайс?
В ультиматумах не буває слів про дружбу.
до слова цікава деталь
https://0x0.st/8XHu.png
в Україні недоступно
це ж не тому що це якийсь комерційний сервіс (особливо цим страждають британці) якій вирішив встановити геофенсінг щоб мати трафік лише від потенційних клієнтів
для тих комі ліньки відкривати скріншот: трампівська соціальна мережа яка нібито за найсвободнішу свободу слова — недоступна в Україні про що каже відповідне повідомлення при спробі прочитати той самий твіт
«ніяк при цьому не згадавши Україну» — ну так Зе в свое время его тролил — время собирать камни.