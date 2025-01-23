Трамп пригрозив росії жорсткими санкціями та митами, якщо та не зупинить війну

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадженням його країною жорстких економічних заходів проти російських товарів, якщо рф не погодиться на укладення угоди, яка припинить війну. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, ніяк при цьому не згадавши Україну.

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Позиція Трампа

Американський лідер заявив, що завжди мав дуже добрі стосунки з російським президентом володимиром путіним, любить російський народ і насправді не хоче завдавати шкоди росії, однак може виявитися змушеним це зробити.

«Якщо ми не укладемо „угоду“, причому вже скоро, у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі рівні податків і мит, а також санкції на все, що продається росією Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Давайте закінчимо цю війну, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом!» — написав Трамп.

За його словами, таку пропозицію він хоче зробити росії, «чия економіка занепадає», та особисто путіну «велику послугу», бо якщо не зупинити «безглузду війну, буде лише гірше». Він зазначив, що досягнення угоди можливо здійснити «легким або важким способом, і легкий спосіб завжди кращий».