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23 січня 2025, 8:47

Трамп пригрозив росії жорсткими санкціями та митами, якщо та не зупинить війну

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадженням його країною жорстких економічних заходів проти російських товарів, якщо рф не погодиться на укладення угоди, яка припинить війну. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, ніяк при цьому не згадавши Україну.

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадженням його країною жорстких економічних заходів проти російських товарів, якщо рф не погодиться на укладення угоди, яка припинить війну.
Фото: lrt.lt

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Позиція Трампа

Американський лідер заявив, що завжди мав дуже добрі стосунки з російським президентом володимиром путіним, любить російський народ і насправді не хоче завдавати шкоди росії, однак може виявитися змушеним це зробити.

«Якщо ми не укладемо „угоду“, причому вже скоро, у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі рівні податків і мит, а також санкції на все, що продається росією Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Давайте закінчимо цю війну, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом!» — написав Трамп.

За його словами, таку пропозицію він хоче зробити росії, «чия економіка занепадає», та особисто путіну «велику послугу», бо якщо не зупинити «безглузду війну, буде лише гірше». Він зазначив, що досягнення угоди можливо здійснити «легким або важким способом, і легкий спосіб завжди кращий».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 18

+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 січня 2025, 9:00
#
…окрім як запровадити високі рівні податків і мит…
А какой таворооборот между рф и США?
+
0
Три літри
Три літри
23 січня 2025, 9:43
#
«
Загалом у першому півріччі Росія продала товарів у США на суму $1,88 млрд, що у півтора рази менше, ніж за аналогічний період минулого року ($2,85 млрд).
США за січень-червень експортували до Росії товарів на $233,9 млн, проти $328,7 млн за той же період роком раніше.
»
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 січня 2025, 9:46
#
…что соответствует 23 месту среди партнеров США по ВЭД…
+
0
Три літри
Три літри
23 січня 2025, 9:51
#
23 з 200 країн світу — це явно не найгірша позиція, хіба ні?

Ну і тут головне те кому ця торгівля важливіша: США для якого Росія дрібний торговець на ринку серед купи інших, чи Росії яка закупає американське навіть через треті руки за подвійний прайс?
+
0
FogBRD
FogBRD
23 січня 2025, 10:52
#
Смотря в какую сторону. сша франция германия не отказываеться продавать свою продукцию даже в условиях санкций. это видно по содержимому дронов к примеру.
+
0
FogBRD
FogBRD
23 січня 2025, 11:05
#
т. е. если взять вашу цифру «у США на суму $1,88 млрд» умножить на 2 то получим цифру меньше чем 1/10 от всего товарооборота. это что разве существенная цифра?
+
+60
Серый Петров
Серый Петров
23 січня 2025, 9:24
#
Напугал рашистов, ну всё
+
+30
Ираида Крылова
Ираида Крылова
23 січня 2025, 9:27
#
Он эти санкции уже давно вертит на одном месте))
+
+15
Три літри
Три літри
23 січня 2025, 9:40
#
Як же ніцо виглядає Трамп що просить Путіна про зупинку війни. А казав що сам зупинить її за 24 години 🤣
+
+30
gucci
gucci
23 січня 2025, 10:04
#
Трамп балабол. Отримав владу, тепер йому все пофіг. Буде грати собі в гольф і далі і щось пердіти, а ринки качатиме.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
23 січня 2025, 10:17
#
Тон ультиматума достаточно унизительный для рашистов, они то думали что их считают победителями в войне. И это все на глазах «друга Си», как же неудобно… Русня до сих пор молчит, не придумала что ответить на ультиматум.
+
+15
Три літри
Три літри
23 січня 2025, 10:28
#
Пхах, ультіматум? А пан великий оптиміст.

В ультиматумах не буває слів про дружбу.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
23 січня 2025, 10:48
#
Так это и есть ультиматум, завуалированный словами про дедовваивалов и все люди в мире друзья друг другу. Ну можно еще сказать что «Трамп-наш протянул через океан член дружбы в надежде на крепкое губопожатие».
+
0
Три літри
Три літри
23 січня 2025, 10:58
#
Ну ОК, лише час може вилікувати наівність, хоча як бачимо це вимагає дуже багато часу.
+
0
FogBRD
FogBRD
23 січня 2025, 10:55
#
Этот пост трампа возник после того как Пу встретился с Си. вы хотя бы последовательность фактов соблюдайте.
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
23 січня 2025, 10:58
#
О потянуло запахом мокшанских болот:) Как там у вас Валера, до сих пор новый год празднуете?
+
0
Три літри
Три літри
23 січня 2025, 10:32
#
ніяк при цьому не згадавши Україну.

до слова цікава деталь
https://0x0.st/8XHu.png
в Україні недоступно
це ж не тому що це якийсь комерційний сервіс (особливо цим страждають британці) якій вирішив встановити геофенсінг щоб мати трафік лише від потенційних клієнтів

для тих комі ліньки відкривати скріншот: трампівська соціальна мережа яка нібито за найсвободнішу свободу слова — недоступна в Україні про що каже відповідне повідомлення при спробі прочитати той самий твіт
+
0
FogBRD
FogBRD
23 січня 2025, 10:58
#
То что недоступно это нормально явление — украину отнесли к тиер3. для стран экономической зоны тиер3 много что недоступно.

«ніяк при цьому не згадавши Україну» — ну так Зе в свое время его тролил — время собирать камни.
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